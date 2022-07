Tin tức 24h qua: Chiếc xe lao xuống vực ở Phú Thọ bị rà cháy má phanh trước khi gặp nạn

Chiếc xe lao xuống vực ở Phú Thọ bị rà cháy má phanh trước khi gặp nạn; Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin giả 'kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao'... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chiếc xe lao xuống vực ở Phú Thọ bị rà cháy má phanh trước khi gặp nạn

Vào khoảng 22h30 ngày 15/7, anh Lâm Quang Trường (SN 1986, ở Thanh Hoá) điều khiển xe khách 29 chỗ ngồi mang BKS 29F-013.54 di chuyển theo hướng Xóm Dù – Lắp Xã.

Khi xe xuống dốc tại đường liên xã thuộc xóm Lắp, xã Xuân Sơn xe lật về ta luy âm bên trái. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng số 28 người (bao gồm cả lái xe). Xe khách đang chở đoàn khách khởi hành từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, và 10 người bị thương.

Theo Ban ATGT tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do lái xe khách không thuộc đường, rà phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết, mất khả năng hãm phanh khiến xe lao xuống vực.

Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống Giám sát hành trình về chiếc xe khách gặp tai nạn. Tốc độ lúc 22:32:20 ngày 15/7 là 63 km/h, trước đó 5 giây xe chạy với tốc độ 74 km/h tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin giả 'kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao'

Ngày 16/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.D.H. (47 tuổi, ở Hà Nội) về việc đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, ông H. được xác định đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo Hà Nội. Trước thông tin sai sự thật trên, thanh tra sở này đã quyết định xử phạt ông H. số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội yêu cầu ông H. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trên. Trong trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 15/7) nếu ông H. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Cán bộ dân phố chiếm dụng 372 triệu tiền chi chế độ chống dịch COVID-19

Ngày 16/7, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận địa phương xảy ra vụ việc Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp có dấu hiệu chiếm dụng tiền hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Ông Hồ Duy Tiên, Chủ tịch phường Ninh Hiệp cho biết: Ông Đặng Xuân Th, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường được phân công chi tiền hỗ trợ tăng thêm cho các anh em tham gia trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong năm đợt chi hỗ trợ từ ngày 4-7 đến ngày 7-9-2021, ông đã chiếm dụng số tiền khoảng 372 triệu đồng.

Ông Th đã nộp lại số tiền 310 triệu đồng cho UBND phường. Riêng số tiền còn lại ông cho rằng đã chi cho các bếp ăn phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Người đàn ông đào được gỗ lạ bị xử phạt hành chính

Ngày 16/7, ông Lê Quang Nam (SN 1978, trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Chiếm giữ tài sản của người khác" của Công an huyện Sa Thầy.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng buộc ông Nam phải trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép cho nhà nước là 4 hộp gỗ xẻ có tổng khối lượng hơn 4,3m3 và 6 tấm bìa gỗ phay, nhóm VI. Hiện số gỗ trên hiện đang được tạm giữ tại cơ quan công an huyện Sa Thầy.

Sau khi nhận quyết định xử phạt, ông Nam không đồng tình mà cho rằng sau khi phát hiện cây gỗ ở dưới ruộng, thỏa thuận với chủ đất để lấy cây gỗ thay cho tiền công thì đã báo UBND xã Sa Sơn và được đồng ý cho trục vớt, đưa cây gỗ lên. Do đó, ông Nam bỏ nhiều tiền, công sức mới đưa được cây gỗ lên bờ thì lại bị cơ quan công an bắt giữ.

Ông Nguyễn Quốc Chung điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thay bà Đào Hồng Lan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành quyết định phân công ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh từ 15/7, thay bà Đào Hồng Lan.

Ông Nguyễn Quốc Chung (SN 1965; quê quán tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Nguyễn Quốc Chung từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh.

