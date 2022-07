Tin tức 24h qua: Tìm thấy cổ vật trị giá hàng trăm triệu trên sông Hậu

Tìm thấy cổ vật trị giá hàng trăm triệu trên sông Hậu; Hai nam sinh bỏ lỡ môn Ngữ văn vì tra nhầm Google Maps;... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Tìm thấy cổ vật trị giá hàng trăm triệu trên sông Hậu

Ngày 7/7, ông Nguyễn Minh Phước, Giám đốc Bảo tàng Đồng Tháp cho biết, Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp đã thẩm định giá trị lịch sử, kinh tế của mặt trống đồng do người dân huyện Lai Vung bàn giao.

Người tìm được mặt trống đồng là anh Đặng Văn Trác, 32 tuổi, ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Ngư dân này nhặt được trống đồng trong lúc cào cá trên sông Hậu (đoạn Tân Thành - Vĩnh Thới, huyện Lai Vung). Sau đó, anh Trác bàn giao cổ vật cho cơ quan chức năng.

Anh Đặng Văn Trác nhặt được mặt trống đồng trong lúc cào lưới trên sông. - Ảnh: CTV

Kết quả thẩm định cho thấy, mặt trống được phát hiện là trống đồng Đông Sơn, loại Trống Heger 1, có niên đại cách nay khoảng 2.000 - 2.300 năm (từ thế kỷ thứ ba đến khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên). Mặt trống có trọng lượng 7,6 kg, đường kính 63 cm.

Về giá trị kinh tế, Hội đồng thẩm định, trống có giá khoảng 200 triệu đồng.

Bảo tàng Đồng Tháp đề xuất lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp tặng thưởng 14 triệu đồng (tương đương 7% của giá trị mặt trống đồng) cho anh Trác; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho anh.

Thông tin mới vụ lật ca nô làm 17 người chết ở Quảng Nam

Chiều 7/7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại buổi họp báo, các PV đặt câu hỏi liên quan đến vụ lật ca nô làm 17 người chết xảy ra vào ngày 26/2/2022 tại biển Cửa Đại (TP Hội An).

Chiếc ca nô bị lật ở biển Cửa Đại (TP Hội An) làm 17 người chết. Ảnh: TN

Trả lời vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thanh Thuỷ (Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.

Theo Thượng tá Thuỷ, hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều 26/2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) điều khiển chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì gặp nạn. Ca nô do ông Sen điều khiển bị sóng lớn đánh chìm khiến 17 người tử vong.

Cán bộ địa chính giật giấy tờ xe trên tay CSGT bị phạt nặng

Ngày 7/7, Cục CSGT cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với ông ĐDV, trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng do vi phạm điều khiển phương tiện có nồng độ cồn 0,363mg/l khí thở.

Lái xe V cố thủ trong xe, không chấp hành lệnh kiểm tra của CSGT.

Vi phạm của ông V xảy ra vào tối 5/7, trên quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Thời điểm trên, Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề. Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe ôtô do ông ĐDV điều khiển trên quốc lộ 20.

Sau khi dừng xe, ông V khóa cửa ngồi trong xe không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn. Phải mất 30 thuyết phục, CSGT mới đo được nồng độ cồn của ông V ghi nhận mức 0,363mg/l khí thở.

Khi CSGT đang lập biên bản vi phạm hành chính, ông V bất ngờ giật giấy tờ xe trên tay CSGT rồi khóa xe rời đi khỏi khu vực kiểm tra nồng độ cồn. Đến sáng ngày 6/7, ông V đã đến chốt CSGT đèo Bảo Lộc để làm việc và đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tra nhầm địa điểm thi trên Google Maps, hai nam sinh bỏ lỡ môn Ngữ văn

Chiều 7/7, lãnh đạo đội Thanh tra giao thông huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày hai học sinh trường phổ thông Nguyễn Trực, huyện Quốc Oai đã phải bỏ lỡ môn Ngữ Văn do đến nhầm điểm thi.

Theo vị lãnh đạo này, 2 thí sinh bị lỡ thi cùng SN 2004, ở xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Cả 2 đi xe máy đến địa điểm thi trường THPT Minh Khai (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) cách nhà khoảng 16km. Tuy nhiên, khi đi đến thị trấn Quốc Oai, cả 2 quên đường nên đã lấy điện thoại để tra Google Maps. Do không để ý địa chỉ thi cụ thể nên 2 nam sinh đi theo Google chỉ đường sang trường Minh Khai trên địa bàn khác, khi đến nơi thấy không đúng điểm thi nên phải quay lại.

Hai thí sinh được lực lượng chức năng giúp đỡ đến điểm thi nhưng vẫn không kịp.

Sau khi nhận được tin cán bộ của đội Thanh tra giao thông huyện Quốc Oai cùng Đội CSGT huyện đã dùng xe chuyên dụng đưa 2 thí sinh về đúng điểm thi. Tuy nhiên, khi quay lại điểm thi đã quá giờ quy định nên 2 thí sinh đã không được vào phòng thi môn Ngữ Văn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Trực (huyện Quốc Oai) xác nhận, hai nam sinh bị lỡ thi môn Ngữ Văn trên là học sinh của nhà trường.

Youtuber Duy Thường bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can đối với Youtuber Duy Thường cùng 9 đồng phạm trong vụ dùng súng hỗn chiến.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ việc đánh nhau xảy ra ngày 8/6 tại quán ốc ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Vụ hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị thương, vết thương nghi là do súng tự chế bắn đạn hơi.

Youtuber Duy Thường vừa bị Công an huyện Lục Nam khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Internet.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 12 thanh niên liên quan đến vụ việc nêu trên. Đáng chú ý trong số này có Đào Văn Thường (28 tuổi, ở thôn Chẻ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn). Đây là một Youtuber khá nổi tiếng với nhiều thông tin được cho là nhảm nhí, Thường sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Trước khi bị tạm giữ, Thường chưa có tiền án, tiền sự.

Đến nay, Đào Văn Thường cùng 7 người khác vẫn bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Riêng 2 người chưa đủ tuổi thành niên nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

