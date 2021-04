Tin tức 24h qua: Bố dùng dây xích sắt trói cổ con trai 10 tuổi vào cột điện

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 20:13 PM (GMT+7)

Bố dùng dây xích sắt trói cổ con trai 10 tuổi vào cột điện; Đông nghẹt khách chờ soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 15/4... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bố dùng dây xích sắt trói cổ con trai 10 tuổi vào cột điện

Ngày 15/4, tại ven đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn có một bé trai 10 tuổi ngồi gục ven đường, trên cổ có đeo xích bằng sắt và dây trói vào cột điện ven đường quốc lộ.

Hình ảnh bé trai 10 tuổi bị xích trói vào cột điện gây xôn xao dư luận. - Ảnh: Phạm Đức Cường

Do con trai là V.H.Đ lười biếng học hành nên ông Vũ Đức Minh (SN 1976) tức giận, xích cổ con để hù dọa, bắt cháu đến trường học tập. Sau 15 phút xích con vào cột điện, ông Minh đã mở khóa xích cho con và đưa cháu về nhà.

Công an xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết đã lập biên bản sự việc đối với ông Vũ Đức Minh, và tạm giữ 1 sợi dây xích, có chiều dài 2m, 1 ổ khóa Việt Tiệp. Đây là những đồ vật mà ông Minh đã dùng để trói con đẻ của mình.

Đông nghẹt khách chờ soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 15/4

Sáng sớm 15/4 đã xảy ra tình trạng ùn ứ khu vực soi chiếu an ninh ở lầu 1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (khu vực dành cho hành khách của các hãng Vietnam Airlines, Bamboo, Vietravel Airlines...)

Hàng khách xếp hàng dài chật kín khu vực soi chiếu vào giờ cao điểm từ khoảng 6 giờ sáng. Không chỉ ùn ứ cục bộ ở khu vực soi chiếu, một vài quầy làm thủ tục của các hãng hàng không cũng xảy ra tình trạng xếp hàng chờ do nhiều hành khách chưa khai báo y tế…

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao hơn vào giờ cao điểm, đồng thời trước kỳ nghỉ lễ 30/4 sân bay cũng tăng cường kiểm tra an ninh.

Trước tình hình lượng khách đi máy bay tăng cao ở Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines cho biết tại một số thời điểm trong ngày, hành khách có thể phải xếp hàng chờ đợi ở các khu vực làm thủ tục.

Để bảo đảm hành trình suôn sẻ và tránh trường hợp lỡ chuyến, Vietnam Airlines lưu ý hành khách chủ động sắp xếp lịch trình để có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 giờ và di chuyển đến khu vực kiểm tra an ninh để thực hiện thủ tục soi chiếu ngay sau khi đã hoàn thành thủ tục check-in.

Nam tài xế xe máy đấm, đạp hai chiến sĩ công an

Ngày 11/4, trên đường Thân Nhân Trung (phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy mang BKS 98B3-087.07 do Trần Nhật Minh (SN 1959, trú tại thôn Giếng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) điều khiển, với xe máy do Hà Văn Định (SN 1982, trú tại thôn Tản Đông, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, Trần Nhật Minh có biểu hiện say rượu, đấm và đạp hai 2 CSGT thuộc Đội CSGT-TT. Hành động chống đối của Minh khiến 2 CSGT bị chảy máu vùng mặt.

Tổ công tác đã khống chế đưa Trần Nhật Minh về trụ sở Công an TP Bắc Giang để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Nhật Minh, kết quả 1,096mg/lít khí thở.

Ngày 15/4, Công an TP Bắc Giang đã tạm giữ Trần Nhật Minh để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tập đoàn Xăng dầu lên tiếng về vụ giám đốc Petrolimex Long An bị bắt

Chiều 15/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã phát thông cáo về trường hợp ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) - bị bắt vì có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả.

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Xăng dầu Long An

Sai phạm của ông Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân. Các sai phạm này nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý mà ông Tiến được giao tại Petrolimex Long An; không liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của tập đoàn nói chung và Petrolimex Long An nói riêng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Long An khám xét Petrolimex Long An (số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An). Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đình Tiến để điều tra về hành vi buôn lậu.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabo-dung-day-xichsat-troi-co-con-trai-10-tuoi-vao-cot-dien-502021154201422466.htm