Sau va chạm giao thông, người đàn ông đấm 2 CSGT chảy máu mặt

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 15:05 PM (GMT+7)

Say xỉn, Trần Nhật Minh đã điều khiển xe máy rồi xảy ra va chạm giao thông, người này sau đó còn đấm 2 CSGT chảy máu vùng mặt.

Ngày 15-4, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ Trần Nhật Minh (SN 1959, trú tại thôn Giếng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11-4, tại khu vực trước cửa số nhà 206, đường Thân Nhân Trung (phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy mang BKS 98B3-087.07 do Trần Nhật Minh (SN 1959, trú tại thôn Giếng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) điều khiển, với xe máy mang BKS 98B3-000.28 do Hà Văn Định (SN 1982, trú tại thôn Tản Đông, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang) điều khiển.

Đúng thời điểm này, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông Công an TP Bắc Giang đi đến, phát hiện vụ việc, liền tiếp cận và làm công tác bảo vệ hiện trường. Lúc này, Trần Nhật Minh có biểu hiện say rượu, không chấp hành, dùng tay đấm vào miệng chiến sĩ Đ.Q.H. và đấm vào mặt chiến sĩ P.X.H., là 2 CSGT thuộc Đội CSGT-TT.

Tổ công tác ngay sau đó đã tiến hành khống chế Minh nhưng Minh tiếp tục không chấp hành, dùng tay trái giật cùi trỏ trúng mặt và dùng chân đạp trúng chiến sĩ P.X.H..

Hành động chống đối của Minh khiến 2 CSGT bị chảy máu vùng mặt.

Tổ công tác đã khống chế đưa Trần Nhật Minh về trụ sở Công an TP Bắc Giang để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Nhật Minh, kết quả 1,096mg/lít khí thở.

