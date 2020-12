Tin tức 24h qua: Bộ Công an quy định quy trình thu hồi CMND sau khi cấp thẻ CCCD gắn chíp

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 20:02 PM (GMT+7)

Bộ Công an quy định quy trình thu hồi CMND sau khi cấp thẻ CCCD gắn chíp; Sự thật vụ "thai phụ" mất tích ở Bắc Ninh đẻ con ở Gia Lai... là những tin nóng nhất 24h qua

Bộ Công an quy định quy trình thu hồi CMND sau khi cấp thẻ CCCD gắn chíp

Dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2021, ngành công an sẽ triển khai phát hành thẻ căn cước công dân (CCCD) theo mẫu mới (có gắn chíp điện tử).

Bộ Công an quy định chi tiết việc thu, nộp, xử lý chứng minh nhân dân (CMND)/ thẻ CCCD khi công dân chuyển từ CMND 9 số/CMND 12 số hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch (loại công dân đang sử dụng hiện nay) sang thẻ CCCD có gắn chíp.

Bộ Công an đề xuất quy trình thu hồi CMND/thẻ CCCD gắn mã vạch sau khi cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân.

Đối với CMND 9 số, sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu CMND 9 số còn rõ nét thì cán bộ công an cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng CMND chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD.

Tại thời điểm trả thẻ CCCD, cán bộ công an đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm. Tiếp đó, cán bộ ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ CCCD.

Đối với CMND 12 số và thẻ CCCD gắn mã vạch, nếu CMND/thẻ CCCD còn rõ nét thì cán bộ công an cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng CMND/CCCD chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD có gắn chíp.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với CMND 12 số hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch, sau đó tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND/thẻ CCCD đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân.

Sự thật vụ "thai phụ" mất tích ở Bắc Ninh đẻ con ở Gia Lai

Ngày 2/12, Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, ở Yên Phong, Bắc Ninh) cùng mẹ chồng đi khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong. Khi đang ngồi chờ bác sỹ gọi vào phòng để khám thì chị Thảo nói buồn đi vệ sinh sau đó bắt xe khách vào Gia Lai.

Đến ngày 6/12, chị Thảo liên lạc về nhà và báo tin mình đã sinh con tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku. Ngay sau đó, gia đình chị Thảo từ Bắc Ninh vào Gia Lai để đón mẹ con chị về.

Chị Thảo khi ở Gia Lai

Sau khi sự việc vỡ lở, chị Thảo cho biết khi có thai 5 tháng thì bị hỏng. Do sợ gia đình chồng la mắng nên chị mua bụng bầu giả để đeo và lên mạng xã hội tìm xin con nuôi thì được chị N.T.Đ.T (sinh năm 1990, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đồng ý cho con.

Anh Bùi Thế Anh (chồng chị Thảo) cho biết, trước đây, chị Thảo từng bị sảy thai một lần lúc mới mang bầu, cháu này là cháu thứ hai rồi nên lại càng thêm áp lực. Sự việc đã xảy ra rồi gia đình anh mong muốn dư luận hãy hiểu và cảm thông cho vợ anh để chị Thảo sớm ổn định quay lại cuộc sống.

Kể từ khi biết tin con dâu mang thai giả, ông Bùi Hữu Bình bố chồng chị Thảo thấy thương con nhiều hơn là trách móc. Ông tin do con dâu còn trẻ người non dạ nên mới có suy nghĩ bồng bột, chưa trưởng thành.

Với ông Bình, vợ chồng con trai ông năm nay vẫn còn trẻ, gia đình không áp lực chuyện con cái, đặc biệt, vợ chồng ông cũng chưa từng một lần hối thúc hai con sớm sinh cháu cho ông bà bế bồng.

Ngoài ra, ông Bình cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra gia đình ông thông gia cũng gọi điện cho ông để xin lỗi về sự việc Thảo gây ra.

Cảnh sát giải tán hàng trăm tài xế Grab căng băng rôn, tập trung quanh Hồ Gươm

Ngày 7/12, tại khu vực Hồ Gươm, có rất đông tài xế Grab tập trung ở đây căng băng rôn có dòng chữ "phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác và tài xế".

Theo Đội CSGT số 1, nhóm đông tài xế mặc áo Grab này bắt đầu đi từ khu vực phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm rồi kéo về các tuyến phố xung quanh hồ Gươm với số lượng hàng trăm xe. Quá trình di chuyển, các tài xế vừa đi, vừa bấm còi.

Hàng trăm tài xế mặc áo Grab tập trung quanh Hồ Gươm.

Đội CSGT số 1 đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm chốt chặn, giải tán đám đông nói trên. Sau khi có sự can thiệp của công an, nhóm tài xế mặc áo Grab này đã chia thành những tốp nhỏ và tạm thời giải tán. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này không có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đội CSGT số 1 cũng cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn để phục vụ Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.Hà Nội khoá XV đang diễn ra.

TPHCM công bố kết quả xét nghiệm 1002 người liên quan đến 4 ca nhiễm COVID-19

Tối 6/12, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1367 ca.

Sáng 7/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các trường hợp rà soát trong cộng đồng liên quan 4 ca nhiễm COVID-19 mới (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349). Theo đó, 1.002 người này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

