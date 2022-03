Tin tức 24h qua: Bắt Phó chủ tịch UBND TP.Từ Sơn và Phó giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh

Bắt Phó chủ tịch UBND TP.Từ Sơn và Phó giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh; Hé lộ nguyên nhân cháy chung cư ở TPHCM, hai mẹ con rơi từ tầng 10 xuống tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hé lộ nguyên nhân cháy chung cư ở TPHCM, hai mẹ con rơi từ tầng 10 xuống tử vong

Rạng sáng ngày 23/3, đám cháy bùng lên tại căn hộ ở tầng 10 chung cư Carillon 5 (đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Nhiều người dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Trong đám cháy, 2 mẹ con chị N.T. N.N (43 tuổi) và con gái tên N.T.M.N (20 tuổi) rơi từ căn hộ của mình xuống đất tử vong.

Hiện trường vụ việc

Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện mùi xăng trong căn hộ kèm theo đó là một can nhựa chứa xăng bị cháy gần như biến dạng.

Camera an ninh ghi nhận, trước thời điểm lửa bùng lên thì căn hộ có phát ra một vụ nổ. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là có khả năng vụ cháy do đốt xăng dầu tự tử gây cháy nổ.

Ngoài ra, một số thông tin cho biết, chị N đang bị ung thư giai đoạn cuối, nợ tiền một số người và trước đó đã từng có ý định tự tử.

Bắt Phó chủ tịch UBND TP.Từ Sơn và Phó giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Từ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất tại TP Từ Sơn.

Ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Từ Sơn. Ảnh: tuson.bacninh.gov.vn.

Liên quan đến sai phạm tại dự án đấu giá đất kinh doanh dịch vụ phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, một nguồn tin từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một nữ trưởng phòng của Sở này.

Các sai phạm của những cá nhân trên được xác định xảy ra tại thời điểm còn là lãnh đạo Phòng Quản lý giá và công sản của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Xe lao xuống dòng sông đục ngầu rạng sáng, một người tử vong

Khoảng 1h30 sáng 23/3, người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn như xe ô tô va vào bên cầu nổ lốp rồi lao xuống sông bên cầu Bồ Bản, nối xã Triệu Phước với xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khu vực chiếc xe gặp nạn sâu khoảng 4m.

Nạn nhân trên chiếc xe ô tô 4 chỗ gặp nạn tử vong được xác định là N.H.B.T (SN 1985, trú tại Thanh Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), là lái xe và cũng là người duy nhất trên chiếc xe ô tô gặp nạn. Vị trí chiếc xe gặp nạn cách nhà nạn nhân vài cây số.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng các xe chuyên dụng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Trong điều kiện ban đêm thiếu ánh sáng, nước sông đục khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 4h52 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy, đưa thi thể nạn nhân và chiếc xe ô tô gặp nạn lên khỏi lòng sông.

Chờ đền bù dự án cao tốc Bắc Nam, hàng loạt công trình mọc lên

Chỉ trong một thời gian ngắn, kể từ khi Dự án cao tốc Bắc – Nam công bố hướng tuyến, cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Quảng Bình, hàng loạt công trình bỗng dưng “mọc” lên ngay giữa tim đường.

Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, ông Nguyễn Hữu Lương, khẳng định, tất cả các công trình xây mới trên địa bàn đều trước lúc cắm mốc. Kể từ khi hướng tuyến rõ ràng, xã đã yêu cầu các hộ nằm trong diện GPMB ký cam kết, và đa số người dân thực hiện tốt. Ông Lương thừa nhận, gia đình bố vợ ông có xây một đoạn hàng rào nhưng trước mốc.

Ông Lê Thanh Hạnh, Chủ tịch xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy khẳng định, đa số người dân xây dựng các công trình chuồng trại, nhà kho... không xuất phát từ thực tế nhu cầu sản xuất, chăn nuôi mà vì mục đích đón đầu cao tốc Bắc - Nam đi qua. Để tránh thiệt hại kinh tế và lãng phí nguồn lực của người dân, UBND xã đã cảnh báo người dân không xây dựng nhà để ở, kể cả nhà tạm trên đất rừng, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm bởi đây là hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Còn tại huyện Lệ Thủy, lãnh đạo và cán bộ xã chia nhau ra nhiều hướng, về các thôn để canh không cho dân xây dựng công trình trong phạm vi GPMB đường cao tốc Bắc - Nam đi qua trên địa bàn.

Sẽ triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi toàn quốc

Ngày 23/3, Bộ Y tế công bố 127.878 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.472.072 ca, trong đó có 4.658.453 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tuần tới, Trung tâm dữ liệu Y tế, Cục công nghệ thông tin, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tiến tới triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi toàn quốc. Hiện nay, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, biểu mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 17 quốc gia công nhận.

