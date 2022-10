Tin tức 24h qua: Bắt giam "hot girl" Tina Dương

Bắt giam "hot girl" Tina Dương; Kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi bị tuyên án tử hình... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt giam "hot girl" Tina Dương

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tina Dương (tên thật Ninh Thị Vân Anh; SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tina Dương đã được VKSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Tina Dương nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, theo hồ sơ, ngày 24/1, Tina Dương liên hệ Công ty G.Đ.V. để thuê ôtô tự lái với thời hạn 3 tháng (từ ngày 24/1 đến 24/4) và yêu cầu công ty giao xe tại TP Phan Thiết. Sau đó, Công ty G.Đ.V giao xe cho Tina Dương này cùng hợp đồng thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng.

Đến ngày 24/4, khi hết hợp đồng thuê xe, phía Công ty G.Đ.V nhiều lần liên lạc với Tina Dương để yêu cầu trả lại xe nhưng không được.

Đến đầu tháng 6/2022, cô gái này đã làm giả giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi bán xe cho anh B.Đ.H (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Anh H. nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì cô này né tránh. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định hiện Tina Dương không còn khả năng chi trả số tiền 390 triệu đồng cho anh H.

Kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi bị tuyên án tử hình

Chiều 13/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên, người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất) và có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Bị cáo Huyên tại phiên toà.

Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn. Anh C nuôi cháu D và cháu L, còn chị L nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị L quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên.

Sau đó, từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, Huyên cùng chị L đưa cháu A thuê phòng trọ tại xã Tân Xã, Thạch Thất sống chung. Trong thời gian sống chung, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị L.

Cáo trạng thể hiện, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Sau khi nghị án HĐXX nhận định, xem xét hồ sơ vụ án, lời khai, chứng cứ tại phiên tòa, nhận thấy lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ như hồ sơ điều tra. Mặc dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, xong với tính chất và hậu quả hành vi của bị cáo quá dã man, HĐXX tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Trung Huyên về tội cố ý gây thương tích và Giết người.

Bác thông tin cá sấu xuất hiện trong triều cường ở Cần Thơ

Dư luận Cần Thơ xôn xao trước đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông trên tay cầm 1 con cá sấu con. Hình ảnh trong đoạn clip được cho là tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Sau khi clip này xuất hiện đã khiến người dân hoang mang vì những ngày qua, triều cường lên cao, các tuyến đường ở Cần Thơ liên tục bị ngập nặng. Việc cá sấu xuất hiện có thể xổng ra từ hộ nuôi, hoặc từ các sông rạch, rất nguy hiểm.

Hình ảnh cá sấu người dân bắt được. Ảnh cắt ra từ clip.

Sáng 13/10, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã bác bỏ thông tin trên và cho biết: “Con cá sấu này được người dân bắt ở khu vực cống trước bệnh viện, nhưng chưa rõ vị trí nào. Sau đó, người dân mang cá sấu vào bệnh viện, rồi xuất hiện đoạn clip nêu trên. Phía bảo vệ bệnh viện đã sơ suất khi để người dân mang cá sấu vào bên trong”.

Sa thải nhân viên nhà xe "đè" cô gái trên xe khách

1 đoạn clip do camera tại khu vực lái xe của chiếc xe khách nhà xe Tiến Oanh (tỉnh Đắk Lắk) cho thấy 1 cô gái chạy lên khu vực buồng lái phản ứng vì bị nhân viên nhà xe sàm sỡ và yêu cầu lái xe dừng tại chỗ có trụ sở công an. Trong khi đó, 1 nhân viên nhà xe được cho là có hàng động sàm sỡ cô gái liên tục nói lời xin lỗi.

Cô gái bị nhân viên kéo xuống xe sau khi phản ánh việc bị "đè" trên xe. Ảnh cắt từ clip

Thông tin đăng tải trên trang Facebook Nhà xe Tiến Oanh, nhà xe chân thành cáo lỗi cùng hành khách đã gặp phải sự cố đáng tiếc này, cùng tất cả mọi người đã và đang theo dõi sự việc. Tiến Oanh xin xác nhận, clip được đăng tải trên mạng là đúng và được cắt ra từ camera của công ty trong quá trình xử lý vi phạm nhân viên liên quan vào ngày 30-9 sau khi nhận được phản ánh từ hành khách và được nhân viên phát tán lên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với ban quản lý nhà xe, tiếp viên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công ty Tiến Oanh đã tiến hành xử lý vi phạm nhân viên với hình thức xử lý cao nhất là sa thải.

