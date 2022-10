Tuyên tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 18:07 PM (GMT+7)

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Trung Huyên, người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong.

Bị cáo Huyên tại phiên toà.

Chiều 13/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên, người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong.

Luật sư bảo vệ quyền lời cho bị cáo Huyên cho biết, trong quá trình tiếp xúc với bị cáo. Huyên nhận thức rõ hành vi của mình. Biết hành vi đặc biệt nguy hiểm của mình nên không mời luật sư và biết hành vi của mình không thể bào chữa.

"Huyên nói với tôi muốn nhận hậu quả, như cách em phải trả giá, để có thể thanh thản. Tất nhiên, bị cáo không nói gãy gọn được như vậy, nhưng tôi cam kết truyền tải hết suy nghĩ của bị cáo”, luật sư bào chữa cho bị cáo nói.

Luật sư này cũng cho biết, về tội danh bản thân bị cáo không có ý định bào chữa cho hành vi đặc biệt nguy hiểm của mình. Nhưng luật sư mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt cho bị cáo.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Huyên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án HĐXX nhận định, xem xét hồ sơ vụ án, lời khai, chứng cứ tại phiên tòa, nhận thấy lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ như hồ sơ điều tra. Mặc dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, xong với tính chất và hậu quả hành vi của bị cáo quá dã man, HĐXX tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Trung Huyên về tội cố ý gây thương tích và Giết người.

Về trách nhiệm dân sự, yêu cầu bị cáo Huyên bồi thường cho gia đình nạn nhân 469 triệu. Sau khi nhận bản án, bị cáo Huyên vẫn bình tĩnh, anh quay lại nhìn người thân của mình ở góc phòng xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất) và có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn. Anh C nuôi cháu D và cháu L, còn chị L nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên.

Sau đó, từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, Huyên cùng chị L đưa cháu A thuê phòng trọ tại xã Tân Xã, Thạch Thất sống chung. Trong thời gian sống chung, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị L.

Cáo trạng thể hiện, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Lần đầu tiên vào khoảng tháng 9/2021, Huyên thả bột keo khô vào mũi cháu A gây tổn hại 13% sức khỏe.

Lần thứ 2, vào chiều 9/10/2021, Huyên đã cho cháu A uống thuốc diệt cỏ đựng trong chai C2 gây tổn hại 21% sức khỏe.

Lần thứ 3, vào chiều ngày 22/11/2021, Huyên lấy 2 đinh ốc nhét vào miệng cháu A.

Lần thứ 4, ngày 24/12/2021, Huyên đánh gãy tay phải cháu A. gây thương tích 21% sức khoẻ.

Lần thứ 5, ngày 17/01/2022, Huyên đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A dẫn đến tử vong sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Ngày 19/1/2022, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

