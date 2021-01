Tin tức 24h qua: Băng tuyết phủ dày miền núi phía Bắc như trời Âu

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Băng tuyết phủ dày miền núi phía Bắc như trời Âu, du khách đổ xô đến chiêm ngưỡng; Ô tô "điên" đâm vào chợ ở Hải Phòng, 7 người bị thương... là những tin nóng nhất 24h qua.

Băng tuyết phủ dày miền núi phía Bắc như trời Âu, du khách đổ xô đến chiêm ngưỡng

Ngày 9/1, miền Bắc tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Nhiệt độ giảm thêm 2-3 độ C so với hôm qua; rét đậm, rét hại bao trùm diện rộng ở miền Bắc. Một số nơi băng giá phủ trắng xóa như Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bình Liêu (Quảng Ninh), Mèo Vạc (Hà Giang)…

Tại đèo Ô Quy Hồ, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống - 1 độ C, sáng nay tuyết đã bao phủ trắng đèo như trời Âu. Rất nhiều du khách đã tới đèo Ô Quy Hồ, để tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng hiện tượng thời tiết hiếm có này.

Tuyết trắng bao phủ nhiều nơi

Nhiệt độ giảm sâu, nhà cửa, cây cối, hoa màu, tường nhà tại một số vùng núi cao của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Hà Giang xuất hiện băng tuyết phủ lên trắng xoá, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, ngành chức năng của tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân chủ động các phương án phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi, hạn chết thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Ô tô "điên" đâm vào chợ ở Hải Phòng, 7 người bị thương

Khoảng 7h 30 phút sáng ngày 9/1, anh Nguyễn Văn Khơi (SN 1971, ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô con màu trắng mang BKS 15A – 310.39 lưu thông theo hướng từ đường khu ẩm thực chợ Ba Toa đi ngã tư Núi Đèo đã va chạm liên tiếp với người đi bộ và 7 phương tiện gồm: 5 xe máy, 2 xe đạp điện đang đi chợ Núi Đèo (Thuỷ Nguyên).

Vụ tai nạn trên khiến 7 người bị thương, không ai tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe Khơi.

Người dân Thủ đô luồn lách thoát khỏi đại công trường vành đai 2

Đoạn đường vành đai 2 nối từ đường Trường Chinh đến cầu Mai Động đang được thi công rầm rộ dịp cận Tết. Đoạn đường dài khoảng 3 km này thường xuyên trong tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều.

Nhiều người đi đường như đi giữa những 'ma trận' rào chắn, đào đường.

Lượng phương tiện qua đây di chuyển rất chậm tại khu vực gần nút giao cắt ngã ba, ngã tư do lòng đường bị thu hẹp nhường chỗ cho đơn vị thi công. Hai bên vỉa hè đường đang được đào bới thi công các hạng mục khác. Vật liệu để ngổn ngang sát mép đường. Người đi bộ chỉ còn cách đi lên đường hoặc đi giữa đống vật liệu xây dựng.

Ngoài việc xảy ra ùn ứ, nhiều người đi đường phải đối mặt với 'ma trận' rào chắn, đào đường, khói bụi. Lực lượng CSGT, Công an vất vả khi phân làn tại khu vực giao cắt do những 'nút thắt cổ chai'.

39 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tối 9/1, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Tính đến này hôm nay, 39 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày hôm nay có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong một diễn biến khác, sau vụ việc ‘thả nhầm’ ca dương tính SARS- CoV-2 khi chưa có kết quả xét nghiệm tại khu cách ly ở Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung thừa nhận đây là sai sót đáng tiếc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã chấn chỉnh cán bộ tại khu cách ly tập trung. Công tác quản lý người nhập cảnh phải được thực hiện nghiêm từ khâu tiếp đón tại sân bay; tại khu cách ly phải tuân thủ, bảo đảm đủ điều kiện (cách ly 14 ngày và có đủ 2 kết quả âm tính) mới được cho ra khỏi khu cách ly.

Công an đọc lệnh bắt bị can Trương Chí Tài. Ảnh: QM

Còn tại An Giang, liên quan tới vụ tổ chức đưa nhóm BN 1440 nhập cảnh trái phép, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam thêm hai bị can gồm Trương Chí Tài (30 tuổi) và Lê Văn Dinh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang). Đến nay, công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam tổng cộng năm bị can gồm Tài, Dinh, Hùng, Hập và Út.

