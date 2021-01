Tin tức 24h qua: Biến thể mới của SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Anh đã xuất hiện ở Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 02/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Biến thể mới của SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Anh đã xuất hiện ở Việt Nam; Đứt thang cuốn chở 11 công nhân tại trụ sở Sở Tài chính Nghệ An... là những tin nóng nhất 24h qua.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Anh đã xuất hiện ở Việt Nam

Tối 2/1, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh.

Bộ Y tế cho hay, đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam. BN1435 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 - biến thể VOC 202012/01 - là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời chủng gây bệnh cho BN 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng. BN1435 đi chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam, được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh.

Tại Bình Dương, tối 30/12/2020 tiếp nhận cách ly tập trung 276 công dân Việt Nam từ Đức về nước qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng là nơi bố trí người cách ly. Đến ngày 31/12, kết quả xét nghiệm cho thấy, trong số công dân này có 2 người thuộc số BN 1469-1473 dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng tại khu cách ly này, trong đêm đầu năm y sĩ tên Ngô Thị Thu Trang (24 tuổi), khoa Y học cổ truyền do kiệt sức đã ngất xỉu sau nhiều tiếng đồng hồ liên tục sàng lọc người cách ly.

Đứt thang cuốn chở 11 công nhân tại trụ sở Sở Tài chính Nghệ An

13h30’ chiều 2/1, xảy ra vụ tai nạn tại công trình xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An.

Khi các công nhân mới bắt đầu quay trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Nhóm công nhân gồm 11 người lên thang cuốn công trình để đến vị trí thi công. Khi thang đang di chuyển lên thì bất ngờ rơi tự do khiến 11 người bị thương tích. Ngay khi phát hiện sự việc mọi người đã gọi và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Trụ sở Sở Tài chính Nghệ An đang được thi công cao 9 tầng.

Đến chiều 2/1, do thương tích quá nặng, không còn cơ hội cứu chữa nên 1 nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân tử vong là Đặng Minh Cung (SN 1958), trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Công trình gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình được khởi công vào tháng 1/2020 thời gian thi công dự kiến là 715 ngày.

Va chạm với ô tô trong đoàn rước dâu, một phụ nữ tử vong

10 giờ sáng ngày 2/1, nam tài xế (chưa rõ tên tuổi) điều khiển ô tô 7 chỗ được trang trí nhiều hoa cưới, thuộc một đoàn đi rước dâu, chạy trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến trước số nhà 125 Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), xe ôtô bất ngờ va chạm với máy do một người phụ nữ hơn 40 tuổi cầm lái đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Nam thanh niên khóc nức nở định nhảy sông Hồng tự tử

8h ngày 2/1, thanh niên B.V.T (SN 1996 ở Quảng Ninh), trèo qua lan can cầu Chương Dương hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên đang ôm mặt khóc định tự tử, mặc cho nhiều người dân khuyên can.

Nhận được tin báo Đại uý Nguyên Xuân Trường, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) có mặt tại hiện trường.

CSGT đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đại uý Trường đã đưa được T. rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, trưng dụng xe ô tô của người dân đi qua, đưa thanh niên về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên làm rõ.

Tại trụ sở công an, T. cho biết, do buồn chán chuyện tình cảm nên có ý định tự tử. Sau khi được lực lượng công an khuyên nhủ, động viê,n T. đã hiểu, cam kết không làm điều dại dột đồng thời đồng ý để người thân đến đón về.

