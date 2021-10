Tin tức 24h qua: 5 con Voọc Chà vá chân xám quý hiếm bị bắn hạ

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 20:08 PM (GMT+7)

5 con Voọc Chà vá chân xám quý hiếm bị bắn hạ; Công an khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại trụ sở... là những tin nóng nhất 24h qua.

5 con Voọc Chà vá chân xám quý hiếm bị bắn hạ

Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cùng các đơn vị chức năng tuần tra tại khu vực Kon Căng (thôn Kon Dốc, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ) thì phát hiện năm cá thể Voọc Chà vá chân xám bị bắn chết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ một xe gắn máy, một bình hơi (dùng để nạp hơi cho súng tự chế), 53 viên đạn chì và một ống giảm thanh.

Ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ cho hay, nhóm bắn chết năm cá thể Voọc này đi trên hai xe máy. Khi lực lượng chức năng tiếp cận thì nhóm này bỏ lại một xe, sau đó lên xe máy còn lại trốn thoát.

Công an khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại trụ sở

Tối 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) đã nói trong buổi livestream rằng "tôi bị Võ Hoàng Yên và các luật sư tấn công tại Công an TP HCM". Theo bà Nguyễn Phương Hằng, buổi livestream này có 1 triệu người đang xem.

Bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng ngày 16/10, bà được Công an TP HCM mời lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với ông Võ Hoàng Yên. Tại buổi làm việc này có ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư của ông.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Phương Hằng cho biết lúc đó ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung bà tại Công an TP HCM có sự chứng kiến của cán bộ công an. Bà Hằng khẳng định ông Võ Hoàng Yên đánh bà trong khi một luật sư đứng lên "tiến tới sỉ vào mặt" bà. Bà Phương Hằng còn tuyên bố chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình, đồng thời đề nghị Công an TP HCM trích xuất camera.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã mời bà Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ lên làm việc.

Công an TP HCM thông tin, trong suốt thời gian đối chất, Cơ quan Điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Đề nghị truy tố người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7'

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ quận 7) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ông Nhân cùng vợ vào siêu thị ở quận 7 mua đồ và có xảy ra cự cãi với bảo vệ siêu thị. Ông Nhân có đưa thẻ nhận là Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7, quát "tui cho công an xuống gặp ông đó, tui mua đồ cho Ban chỉ đạo quận 7".

Hồ Hữu Nhân làm việc với công an

CQĐT xác minh Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận 7 và cũng không phải thành viên Ban chỉ đạo của bất kỳ tổ chức nào. Chiếc thẻ ông này đưa ra thời điểm đó được người bạn cho.

Theo CQĐT, hành vi của Nhân là ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với thẻ công vụ Nhân dùng để thị uy, cơ quan điều tra xác định đây là thẻ thật nhưng đã hết hạn.

Cơ quan tố tụng có quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7” sau gần một tháng điều tra, xác minh. Cụ thể là đổi từ tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác sang tội chống người thi hành công vụ.

Phú Thọ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng

Ngày 18/10, Bộ Y tế công bố 3.159 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó có 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ GTVT kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa trong thời gian tới sau 10 ngày đầu thí điểm. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng 12/2021 nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt.

Tại Đắk Lắk: Lực lượng y tế đã tiến hành truy vết, xét nghiệm xuyên đêm và ghi nhận 9 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối, Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

Tại Phú Thọ: Ngành y tế tỉnh Phú Thọ đã huy động 100 cán bộ y tế thần tốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại địa bàn TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 tại nơi này.

