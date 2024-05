Tin tức 24h qua: Vào nhà nghỉ với một phụ nữ, người đàn ông bất ngờ tử vong

Vào nhà nghỉ với một phụ nữ, người đàn ông bất ngờ tử vong

Chiều 31/5, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong bất thường tại nhà nghỉ.

Trước đó, vào chiều 30/5, một cặp nam nữ vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Quỳnh Nghĩa. Sau thời gian ngắn, người phụ nữ hoảng hốt chạy ra khu vực lễ tân gọi cấp cứu.

Người đàn ông đi cùng người phụ nữ sau đó được cơ quan chức năng xác định đã tử vong.

Xác minh nhân thân người đàn ông tử vong khi đi theo theo ông Minh Tuệ

Ông S tham gia đoàn đi theo ông Minh Tuệ được khoảng 3 ngày. Ảnh: BT

Ngày 31/5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thi thể của ông L.T.S. (47 tuổi) hiện đang lưu lại nhà xác của bệnh viện và đang được lực lượng chức năng xác minh nhân thân.

Bệnh viện cho biết, sẽ bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự khi có người thân đến nhận và có sự đồng ý của lực lượng chức năng.

Được biết, sau khi ông S tử vong, lực lượng chức năng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã khám nghiệm tử thi và xác minh nhân thân của ông S.

Trước đó, ông S tham gia đoàn đi theo ông Minh Tuệ (tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông S ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khởi tố tài xế và 2 giáo viên vụ trẻ mầm non tử vong trên xe đưa đón

Ngôi trường mầm non nơi cháu H theo học

Liên quan đến vụ trẻ mầm non tử vong trên xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình (Thái Bình), ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lâm (SN 1965) về tội “Vô ý làm chết người”.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (SN 1966) và Đoàn Thị Nhâm (SN 1998), giáo viên lớp cháu H, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Phương Quỳnh Anh (SN 1986) về tội “Vô ý làm chết người”.

Khen thưởng “người hùng” lao vào đám cháy cứu 2 cô gái trẻ

Anh Lèng Văn Bằng được chính quyền vinh danh

Sáng 31/5, UBND phường Phú Lương, UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã tổ chức khen thưởng đột xuất anh Lèng Văn Bằng (SN 1985, quê ở tỉnh Điện Biên).

Trước đó, khoảng 5 giờ 33 phút ngày 30-5 xảy ra vụ cháy tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ có địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La (phường Phú Lương). Ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2, thời điểm xảy ra cháy có 9 người ở bên trong.

Phát hiện đám cháy, không quản hiểm nguy, anh Lèng Văn Bằng đã leo lên tầng 3 của ngôi nhà, đập con tiện xi-măng ở ban công và giải cứu 2 cô gái mắc kẹt bên trong.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông, đánh giá anh Lèng Văn Bằng đã không quản hiểm nguy, lao vào đám cháy để cứu người, để lại những hình rất đẹp trong lòng người dân.

