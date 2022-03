Tin tức 24h qua: Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 cho người lao động

Thứ Tư, ngày 30/03/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 cho người lao động; “Tuýt còi” dịch vụ “Đặt 1 ăn 70” theo kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 cho người lao động

Ngày 29/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho biết, tại phiên họp về tiền lương tối thiểu vùng diễn ra chiều ngày 28/3, đại diện Tổng LĐLĐVN đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 cho người lao động tại doanh nghiệp.

Theo lý giải của đại diện Tổng LĐLĐVN, sau 2 năm không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện nay đã không còn phù hợp, không đáp ứng được mức sống tối thiểu cho người lao động và người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh, đặc biệt họ đang phải quay cuồng trong cơn “bão giá” hiện nay.

Mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện nay là 4,42 triệu đồng đối với vùng I; vùng II là 3,92 triệu; vùng III là 3,42 triệu và vùng IV là 3,07 triệu đồng. Mọi thứ đều tăng giá, chỉ duy nhất có lương hiện nay là không tăng khiến hàng chục triệu lao động đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

“Tuýt còi” dịch vụ “Đặt 1 ăn 70” theo kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Ngày 30/3, Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo về hoạt động kinh doanh xổ số. Theo đó, thời gian qua, cơ quan này đã nhiều lần thông tin về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ "Đặt 1 ăn 70", kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số, đây là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo quy định hiện hành về pháp luật kinh doanh xổ số, vé xổ số truyền thống chỉ được phép phân phối vé xổ số theo phương thức quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được Bộ Tài chính cấp hoặc theo hợp đồng đại lý đã ký với doanh nghiệp kinh doanh xổ số (bán trực tiếp cho khách hàng hoặc phân phối qua hệ thống đại lý xổ số).

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ "Đặt 1 ăn 70", kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số có thể là nơi để lợi dụng kinh doanh lô đề một cách hợp pháp, tiềm ẩn tổ chức đánh bạc.

Cách thức thao túng cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết

Chiều ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ông Trịnh Văn Quyết thời điểm lúc chưa bị bắt tạm giam

Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên.

Cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết thông đồng mua, bán đẩy giá chứng khoán FLC tăng 64% trong thời gian ngắn để bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC, thu lợi bất chính 530 tỉ đồng.

"Khinh khí cầu ở Tuyên Quang bị rơi giữa quốc lộ" là thông tin không chính xác

Ngày 30/9, chia sẻ với PV, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, không có chuyện khinh khí cầu bị rơi ở ruộng ngô, đường quốc lộ. Do người dân không hiểu nguyên lý hoạt động của khinh khí cầu nên hiểu nhầm bị rơi, nhưng trên thực tế khinh khí cầu hạ cánh an toàn.

Hình ảnh khinh khí cầu hạ cánh giữa quốc lộ gây xôn xao

Theo lãnh đạo sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, khinh khí cầu bay theo chiều gió. Trong khi đó, phi công có nhiệm vụ điều khiển việc bay lên, bay xuống của khinh khí cầu. Khi đã bay đủ thời gian, phi công sẽ tính toán hạ cánh an toàn, có thể xuống ruộng lúa hay quốc lộ. Chính quyền địa phương đã bố trí dưới mặt đất 2 xe gồm lực lượng công an và y tế. Khinh khí cầu không hạ thẳng xuống mặt đất mà hạ sát mặt đất rồi sẽ có đội ngũ dẫn khí cầu tới nơi an toàn nhất để xe vào đón.

Vị lãnh đạo này khẳng định, buổi bay khinh khí cầu sáng nay không có sự cố nào. Sáng nay thời tiết Tuyên Quang hơi xấu nên khinh khí cầu không bay cao, chỉ bay thấp để đảm bảo an toàn.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-tong-ldldvn-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-tu1-7-2022-cho-n...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-tong-ldldvn-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-tu1-7-2022-cho-nguoi-lao-dong-502022303195915219.htm