Bác tin "khinh khí cầu ở Tuyên Quang bị rơi giữa quốc lộ"

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang lên tiếng về thông tin khinh khí cầu bị “rụng” ở ruộng ngô, đường quốc lộ.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh khinh khí cầu "rụng" khắp nơi. Một số đáp xuống ruộng ngô, số khác lại "hạ cánh" ngay trên đường quốc lộ hoặc ven sông.

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều người cho rằng, đây là những chiếc khinh khí cầu "bị lỗi" hoặc "đang gặp sự cố".

Khinh khí cầu hạ cánh ở ruộng ngô

Trước sự việc trên, ngày 30/9, chia sẻ với PV, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, không có chuyện khinh khí cầu bị rơi. Do người dân không hiểu nguyên lý hoạt động của khinh khí cầu nên hiểu nhầm bị rơi, nhưng trên thực tế khinh khí cầu hạ cánh an toàn.

Theo lãnh đạo sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, khinh khí cầu bay theo chiều gió. Trong khi đó, phi công có nhiệm vụ điều khiển việc bay lên, bay xuống của khinh khí cầu. Khi đã bay đủ thời gian, phi công sẽ tính toán hạ cánh an toàn, có thể xuống ruộng lúa hay quốc lộ. Chính quyền địa phương đã bố trí dưới mặt đất 2 xe gồm lực lượng công an và y tế. Khinh khí cầu không hạ thẳng xuống mặt đất mà hạ sát mặt đất rồi sẽ có đội ngũ dẫn khí cầu tới nơi an toàn nhất để xe vào đón.

Vị lãnh đạo này khẳng định, buổi bay khinh khí cầu sáng nay không có sự cố nào. Sáng nay thời tiết Tuyên Quang hơi xấu nên khinh khí cầu không bay cao, chỉ bay thấp để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh khinh khí cầu hạ cánh giữa quốc lộ gây xôn xao

Trên trang Fanpage chính thức của Công ty TNHH khinh khí cầu Ballooning Media - đơn vị tổ chức - khẳng định an toàn là điều luôn được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, quy tắc hoạt động của khinh khí cầu phụ thuộc vào thời tiết, hướng gió, nên không có chuyện đang bay hướng này mà đột ngột đổi hướng để quay lại bãi xuất phát được.

Trong quá trình bay, phi công sẽ điều khiển và có thể cho hạ cánh nếu trường hợp điều kiện thời tiết không cho phép. Trước khi hạ cánh, phi công sẽ quan sát lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất để đáp xuống bãi đất trống, bằng phẳng, tránh rủi ro những nơi đông người hoặc đường dây điện.

Trước đó, sáng cùng ngày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang), UBND tỉnh phối hợp với Vietjet Air, Hiệp hội Khinh khí cầu Quốc tế và Công ty TNHH khinh khí cầu Ballooning Media tổ chức "Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế" lần thứ nhất.

