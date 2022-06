Nóng trong tuần: Bí ẩn vụ người chồng để lại xe trên cầu Thăng Long, dữ liệu camera trong xe bị hỏng

Bí ẩn vụ người chồng để lại xe trên cầu Thăng Long, dữ liệu camera trong xe bị hỏng; Bắt quả tang chủ tịch xã "không mảnh vải che thân" với nữ cán bộ ngay tại công sở... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bí ẩn vụ người chồng để lại xe trên cầu Thăng Long, dữ liệu camera trong xe bị hỏng

Chiều 17/6, anh Phạm Kiều Hưng (ở Hưng Yên) nói với vợ lên Hà Nội có việc rồi điều khiển ôtô màu đỏ mang BKS 89A-194.60 đi đến tối không về, gia đình đi tìm và liên lạc không được.

Đến sáng 18/6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ ở trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

Chiếc ô tô của anh Hưng đang ở trụ sở Công an xã Hải Bối.

Lãnh đạo UBND xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ nhân chiếc xe này mất tích hay đi đâu.

Nói về thông tin anh Hưng đi lên chiếc ô tô khách Hà Nội - Lào Cai, vị lãnh đạo này cho hay, công an đã liên hệ tài xế và đến trích xuất camera xe khách này, tuy nhiên hình ảnh trên xe khách không phải anh Hưng.

Kiểm tra camera trên cầu Thăng Long nhưng camera bị hỏng, ở giữa cầu thì không có camera nên rất khó xác định được chủ xe đi đâu, làm gì. Khi tiếp nhận xe ô tô bên trong có 2 điện thoại và 1 túi xách.

Quá trình trích xuất camera trong chiếc xe bị bỏ trên cầu cho thấy, dữ liệu camera trước thời điểm anh Hưng mất tích đã bị hỏng.

Quá trình kiểm tra giữ liệu trong điện thoại chúng tôi nhận thấy trước khi mất tích anh này không không xảy ra mâu thuẫn với vợ, trong điện thoại các tin nhắn đều không có gì bất thường.

Bắt quả tang chủ tịch xã "không mảnh vải che thân" với nữ cán bộ ngay tại công sở

Trưa ngày 12/6, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ xã này bị người thân bà Hà bắt quả tang đang quan hệ bất chính ngay tại công sở xã Thành Mỹ. Thời điểm bị bắt quả tang, ông Gương và bà Hà đang ở trong một phòng, trên người "không mảnh vải che thân".

Hình ảnh ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà bị bắt quả tang "không mảnh vải che thân" ngay tại công sở xã Thành Mỹ

Huyện ủy Thạch Thành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc và xác định ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa cơ sở.

Ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà sau đó đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và bị cách chức.

Quét rác trúng người khác, ông chủ biệt thự bị đâm chết trước cửa nhà

Khoảng 6 giờ30 ngày 25/6, anh P.H.L., 37 tuổi đang ở trong căn biệt thự ở đường số 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, TPHCM nghe tiếng la hét của cha là ông P.V.V., 58 tuổi. Sau đó, ông V tử vong tại chỗ.

Kẻ giết ông V là Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, quê Hải Phòng. Tại cơ quan công an Việt khai nhận, trong một lần chạy ngang qua, ông V. vô tình quét rác trúng người của Việt nhưng không xin lỗi. Việc này khiến Việt ấm ức trong lòng. Nhiều lần sau đó, Việt chạy ngang qua và thấy ông V. nhìn mình. Việt cho rằng người đàn ông khinh thường mình nghèo nên nảy sinh ý định tấn công ông V để trả thù.

Sáng 24/6, Việt thủ dao, mặc áo Grab đi tới căn biệt thự của ông V. Lúc này, ông V. đang quét rác, tưới cây ở bên hông căn biệt thự thì Việt tiếp cận, rồi bất ngờ rút dao tấn công nhiều nhát.

Vay 90 triệu không kịp trả lãi, người phụ nữ nợ hơn 10 tỉ đồng

Từ tháng 9/2020 Phạm Bá Thuỵ nhiều lần cho cho chị P.N.T (SN 1985, Ngụ phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương) vay tiền với lãi suất từ 6-24% một ngày, tương ứng 2160% đến 8640% một năm. Chu kỳ lấy lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng.

Ban đầu chị T. vay của Thuỵ số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên Thuỵ đã cộng dồn thành tiền vay. Cho đến nay, chị T. còn nợ Thuỵ số tiền hơn 10 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi Thuỵ thu cho đến nay là gần 4 tỉ đồng.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng Thuỵ, Cơ quan điều tra thu giữ 02 lượng vàng, số tiền 1,75 tỉ đồng (trong đó có 500 triệu đồng mới thu lãi của chị T.) cùng nhiều giấy tờ liên quan việc cho vay lãi nặng.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TX Bến Cát bắt giữ đối tượng Phạm Bá Thuỵ (SN 1982, ngụ phường Mỹ Phước, TX Bến Cát) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổ chức thác loạn, đại ca Hoàng "Mèo" ở Hải Dương bị bắt

Ngày 21/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huy Hoàng (tức Hoàng “Mèo”, SN 1987, trú tại Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hải Dương thấy nổi lên một nhóm đối tượng do Hoàng “Mèo” cầm đầu có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm, chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, đêm 14, rạng sáng ngày 15/6, các trinh sát thuộc Công an TP Hải Dương ập vào nhà riêng Hoàng “Mèo” bắt quả tang khoảng gần 20 đối tượng “mở tiệc” ma túy và bay lắc tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Hoàng “Mèo” tỏ ra ngoan cố, không phối hợp với cán bộ điều tra. Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an TP Hải Dương đã làm rõ Hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại Ketamin, nước vui (Ketamin dạng nước uống) và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi bên trong chứa các tinh thể màu trắng.

