Tin tức 24h qua: Người đàn ông lập bàn thờ vọng ở khu cách ly, vì không được về nhà chịu tang cha

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 21:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông lập bàn thờ vọng ở khu cách ly, vì không được về nhà chịu tang cha; TP.HCM tạm dừng hoạt động nhà hàng, phòng gym, cơ sở làm đẹp là những tin nóng nhất 24h qua.

Câu chuyện xúc động này xảy ra ở Trung tâm bồi dưỡng Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) chiều 23/3. Ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) là lao động trở về từ Malaysia ngày 18/3, được đưa vào trung tâm để cách ly.

Đến 10h sáng 23/3, ông Sỹ nhận tin từ gia đình báo cha đã mất. Ông Sỹ tha thiết xin về chịu tang cha, nhưng không được, vì chưa hết thời gian cách ly.

Ông Sỹ lập bàn thờ vọng ở khu cách ly cho người cha đã mất.

Không về được, ông Sỹ nguyện vọng có nén nhang cây đèn để thắp hương cho cha. Ngay hôm đó, trung tâm đã chuẩn bị cho ông Sỹ một bàn thờ vọng đầy đủ để tưởng nhớ về người cha đã ra đi.

Biết nỗi đau mất cha của người con xa xứ không thể nào khỏa lấp, trung tâm đã thông báo cho toàn thể người dân trong khu cách ly cùng tới chia buồn. Vậy là ngay trong sân trung tâm, những người không họ hàng thân thích đã tới thắp nhang, an ủi động viên ông Sỹ vượt qua mất mát này.

6 khách sạn, resort sang trọng ở Hội An tự nguyện đăng ký phục vụ du khách cách ly

Ngày 24/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tới thời điểm này tại tỉnh này có 6 khu resort, khách sạn ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Nhiều khách sạn hạng sang ở Hội An tự nguyện trở thành nơi cách ly cho du khách

Đây đều là những khách sạn, resort sang trọng ở TP Hội An. Các khách sạn này đa số nằm ở ven biển, gần khu phố cổ Hội An, đầy đủ tiện nghi có thể làm hài lòng bất cứ du khách nào. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai cho các khách sạn, resort trên địa bàn tỉnh cơ sở đăng ký làm cơ sở lưu trú an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh không miễn phí hoàn toàn cho du khách bị cách ly ở các khách sạn nhưng sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện có thể.

Đề nghị truy tố 12 bị can liên quan ông Trần Bắc Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Cty CP chăn nuôi Bình Hà, Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện trước đây - Ảnh: Nhadautu

Các bị can gồm Trần Lục Lang - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietbank); Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó tổng GĐ BIDV; Kiều Đình Hòa - nguyên GĐ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh - nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh…

Theo điều tra, từ năm 2008 đến 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Lợi dụng chức vụ và của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp "sân sau" của mình.

Con trai ông Hà tức Trần Duy Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho BIDV.

Quá trình điều tra vụ án, ông Trần Bắc Hà đã tử vong vào tháng 7/2019 tại trại tạm giam T771 Bộ Quốc phòng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Hà.

Ngoài ra, do hết thời hạn nên CQĐT Bộ Công an đã tách hồ sơ để điều tra xử lý sau với một số cá nhân khác gồm Trần Duy Tùng hiện đang bỏ trốn.

TP.HCM tạm dừng hoạt động nhà hàng, phòng gym, cơ sở làm đẹp

Ngày 24/3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký quyết định chỉ đạo tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có công suất phục vụ từ 30 người trở lên, câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố kể từ 18h ngày 24/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Nhiều quán bia trên địa bàn TP.HCM đã đóng cửa trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công thương cùng các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai quyết định nói trên.

Trước đó, từ ngày 15/3, UBND TP.HCM cũng đã có công văn đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động riêng lẻ, và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động.

Người đang cách ly Covid-19, nếu ăn theo nhu cầu riêng phải trả tiền

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp. Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã bố trí kinh phí, ngân sách thành phố sẽ không thanh toán, tránh trùng lặp.

Bữa ăn cho người cách ly Covid-19 ở trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Theo đó, thành phố hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày/người trong thời gian cách ly y tế với các trường hợp là người Việt Nam và người nước ngoài bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại khu vực phong tỏa cách ly do BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định, tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung.

Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn riêng theo nhu cầu của mình nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, địa phương thực hiện cách ly y tế thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm (nếu có).

