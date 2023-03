Tin tức 24h qua: Sức khỏe cháu bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá giờ ra sao?

Sức khỏe cháu bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá giờ ra sao?

Ngày 27-3, Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục đấu tranh với Lê Văn B. (SN 1979) và N.T.N. để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T (SN 2020, con riêng của N.).

Clip gây phẫn nộ trên mạng

Trước đó, Công an TP HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T. (SN 1993) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu T.N.A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng, B. và N. đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn.

Đến chiều 26-3, công an đã phát hiện B.và N. khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Tại nơi ở của B., công an phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện B. và N. dương tính với ma túy; riêng cháu T.N.A.T. âm tính với ma túy.

Công an TP HCM đưa cháu T. đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.​

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà trong vụ án khác

Theo đó, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị truy tố 13 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, với cương vị Chủ tịch UBND Hà Nội, bị can Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh ở Thủ đô.

Khi biết việc chọn nhà thầu thực hiện trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh phải đấu thầu, ông Chung "chỉ đạo miệng" với Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng làm tiêu chí, tổ chức đấu thầu.

Chỉ đạo này bị cơ quan điều tra cáo buộc "mang tính áp đặt", buộc Sở Xây dựng phải giao cấp dưới đặt hàng trực tiếp với người quen của bị can Chung là Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh.

C03 cho rằng khi trồng cây theo chỉ đạo của bị can Chung, các bị can thuộc Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, Ban Duy tu, các công ty đã thông đồng nâng khống giá, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỉ đồng.

Bị can Mận khai chi gần 1,2 tỉ đồng cho ông Chung tài trợ trồng cây. Bị can Vũ Trung Kiên, cựu tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, khai đã chi 2,6 tỉ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, tết, từ năm 2016 đến 2020. Cựu chủ tịch Hà Nội phủ nhận các thông tin trên.

Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong 3 vụ án trước đó, ông Chung đã bị tuyên tổng cộng 12 năm tù.

Cục đăng kiểm muốn nới lỏng điều kiện trở thành đăng kiểm viên

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết cơ quan này đang đề xuất sửa đổi nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, theo hướng nới lỏng cho lĩnh vực đăng kiểm để xóa điểm nghẽn hiện nay và trong tương lai.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện các thao tác đăng kiểm phương tiện. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, hiện nay tiêu chuẩn của đăng kiểm viên khá cao, bao gồm: tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên, sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ đăng kiểm viên thường. Đối với đăng kiểm viên bậc cao thì ngoài trình độ trên còn phải có kinh nghiệm là đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng.

Cục Đăng kiểm đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên.

Một chuyên gia trong ngành giao thông cho biết ủng hộ những đề xuất mang tính “cởi mở” của Cục Đăng kiểm. Tuy nhiên đi đôi với các chính sách trên, vị chuyên gia này cho rằng cần có những chế tài nghiêm khắc trong lĩnh vực đăng kiểm. Chẳng hạn xe ra đường mà tai nạn giao thông, nếu cơ quan chức năng xác định lỗi do đăng kiểm hoặc nhà sản xuất xe gây ra thì phải áp dụng chế tài thật nghiêm.

Cựu vụ trưởng của Bộ Y tế được giảm án trong vụ thất thoát 3,8 triệu USD

Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của các bị cáo và bị đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan, trong vụ thất thoát 3,8 triệu USD xảy ra Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty Dược phẩm Cửu Long).

Cựu vụ trưởng Nguyễn Nam Liên thời điểm lúc mới bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, TAND đã ra phán quyết bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long) được giảm từ 6 năm tù còn 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ Y tế) được giảm từ 24 tháng tù còn 15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án phúc thẩm đánh giá tại phiên toà, 2 bị cáo thành khẩn thừa nhận sai phạm. Trong đó, bị cáo Hải được ghi nhận đã khắc phục xong hậu quả với số tiền hơn 168 triệu đồng và bị cáo Liên nộp thêm 200 triệu đồng (sơ thẩm đã nộp 200 triệu đồng) và không có tình tiết tăng nặng.

Ông Lương Văn Hóa (cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long) cũng có đơn xin giảm án. Tuy nhiên, ông Hóa đã chết vào ngày 6-3, nên HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm về phần dân sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm hình sự đối với ông này.

