Nóng trong tuần: Bị thao "túng tâm lý", nữ giảng viên đại học hoảng loạn trong nhà nghỉ

Bị thao "túng tâm lý", nữ giảng viên đại học hoảng loạn trong nhà nghỉ

Ngày 4/3, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được trình báo của anh L.V.T (39 tuổi, trú tại phường Định Công), về việc chị gái anh là L.T.T (42 tuổi, Giảng viên 1 Trường Đại học tại Hà Nội), đi ra khỏi nhà lúc 7h cùng ngày, sau đó nhắn tin về báo với người nhà chuyển gấp vào tài khoản của chị T. số tiền 200 triệu đồng để giải quyết việc.

Căn phòng trong nhà nghỉ, nơi nữ giảng viên tự "nhốt" mình nhiều tiếng đồng hồ để tương tác với đối tượng lừa đảo

Sau nhiều lần gặng hỏi, chị T. mới tiết lộ với người nhà nếu không chuyển tiền thì chị sẽ bị dính líu đến cơ quan pháp luật, bị bắt tạm giam. Trước tính chất bất thường của sự việc, gia đình chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi chị T. đang ở, là một nhà nghỉ trong ngõ 18 phố Định Công. Ập vào căn phòng này, lực lượng chức năng ghi nhận chị T. đang ở một mình, với trạng thái tâm lý hoảng loạn. Trên tay người phụ nữ đang ngồi phệt dưới sàn là 2 chiếc điện thoại di động; 1 chiếc để liên lạc với người nhà giục chuyển tiền; chiếc còn lại để răm rắp làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt. Ngay khi vừa nghe lực lượng công an nói, đối tượng ở đầu máy bên kia lập tức tắt máy. Tuy nhiên, ngay cả lúc được mời về Công an quận Hoàng Mai để làm việc, nữ giảng viên T. vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị kẻ lừa đảo “thao túng tâm lý”.

Người đàn ông 51 tuổi khoan tường để nhìn trộm hàng xóm tắm

Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng H.V.D. (SN 1972, trú thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ ) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Trước đó, chị V (thành phố Bắc Giang) đến cơ quan công an trình báo về việc con gái mình là cháu T (SN 2015) bị người hàng xóm sát vách là H.V.D. đụng chạm vào một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Cụ thể, chiều 8/3, cháu T gặp H.V.D. ở đầu ngõ và bị đối tượng này tiếp cận, khống chế để ôm hôn và sờ vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu T.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng Dũng còn khoan 1 lỗ nhỏ để nhìn sang phòng tắm nhà cháu T.

Hiện Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Dũng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tẩm xăng, bắt cóc bé 4 tuổi làm con tin để đòi nợ

Khoảng 17 giờ ngày 10/3, Ngô Quý Phương từ quận Bình Tân (TP HCM) xuống TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh L.V.T tại KP4A, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa).

Ngô Quý Phương đến để đòi nợ số tiền 680 triệu đồng trước đó Phương cho anh T mượn.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trực tiếp lấy lời khai đối tượng

Khi đến nơi, Phương gặp cháu A.T (4 tuổi, con anh T) đang ở nhà một mình nên khống chế cháu T trong nhà rồi đổ xăng xuống nền nhà và vào người mình rồi cầm hộp quẹt de dọa đốt nhà nếu anh T không trả nợ.

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) lập tức xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng công an địa phương, Công an TP Biên Hòa bằng mọi biện pháp nghiệp vụ khống chế, giải cứu cháu bé.

Lợi dụng đối tượng sơ hở, lực lượng cảnh sát hình sự khống chế được đối tượng. Sau đó, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã trực tiếp lấy lời khai ban đầu đối tượng Ngô Quý Phương.

Bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 5, thầy giáo khai thêm giao cấu với học sinh lớp 7

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định gia hạn thời gian tạm giữ đối với ông Đ.M.T. (52 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) để tiếp tục điều tra, làm rõ đơn thư tố giác tội phạm dâm ô, giao cấu với trẻ em. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà phê chuẩn.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn tố giác của anh T.Q.N. (24 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) về việc em T.H.Y (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thụ Lộc) bị ông T. thực hiện hành vi sàm sỡ tại nhà riêng.

Tiếp nhận đơn trình báo, ngày 3/3, cơ quan điều tra đã tạm giữ ông T. để điều tra làm rõ. Bước đầu làm việc với công an, ông T. thừa nhận nhận có hành vi “đụng chạm” với em Y.

Ngoài ra, trong quá trình bị tạm giữ, ông T. còn khai nhận có hành vi quan hệ tình dục với em học sinh cũ là P.T (học lớp 7, cùng trú xã Phù Lưu).

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà cho biết, theo tố cáo của nữ sinh P.T., khi đến nhà thầy giáo chơi thì bị ông T. đưa vào phòng ngủ và thực hiện quan hệ tình dục.

Ngoài nam giáo viên, nữ sinh P.T. còn tố cáo đã bị ông Phan Văn Đ. (68 tuổi, hàng xóm) xâm hại.

Từ đơn tố cáo, hiện công an đã ra quyết định tạm giữ thêm ông Đ. để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, cả thầy giáo Đ.M.T. và ông Phan Văn Đ. đều khai nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 7. Mỗi lần như vậy, hai người này cho bé gái từ 10.000 đến 20.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Người đàn ông cùng cô gái tử vong bất thường trong phòng trọ

Ngày 11/3, Công an quận 7 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Phòng trọ nơi phát hiện vụ việc

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7) nên chạy đến kiểm tra.

Lúc này cửa phòng trọ khóa từ bên trong nên người dân báo công an.

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào thì phát hiện ông N.V.M. (46 tuổi, thợ hồ) và cô gái tên L. (17 tuổi, quê An Giang, công nhân) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Theo người dân địa phương, có 3 người sinh sống tại phòng trọ trên đã nhiều năm nay, trong đó có ông M. (cha dượng của L.) và người phụ nữ là mẹ của L. Thời điểm phát hiện vụ việc, mẹ của cô gái đã về quê được 1 tuần.

