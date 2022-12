Tin tức 24h qua: Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích nhiều ngày chưa rõ nguyên nhân

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích nhiều ngày chưa rõ nguyên nhân

Ông D đã mất tích nhiều ngày

Ngày 13/12, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đang phối hợp tìm kiếm một người đàn ông công tác trong lĩnh vực ngân hàng mất tích không rõ lý do sau vụ va chạm giao thông.

Đại diện phòng truyền thông của ngân hàng này ở Đắk Lắk cũng cho biết, đến giờ vẫn chưa có thông tin của ông Trần Văn D. (47 tuổi, Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, thuộc chi nhánh bắc Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, tối Chủ nhật ngày 27/11, ông D sử dụng xe ô tô cá nhân lên TP Buôn Ma Thuột gặp gỡ bạn bè tại nhà hàng Sao Biển 2. Sau đó, người này xảy ra tai nạn giao thông với 1 ô tô khác.

Vụ việc được công an xử lý, tạm giữ ô tô và đưa ông D đến một bệnh viện tư trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện. Đến khoảng 1h00 ngày 28/11, ông D mất tích, từ đó đến nay không rõ nguyên nhân. 2 số điện thoại di động của ông D đều tắt máy.

Chủ tịch tập đoàn Đất Quảng lý giải việc làm nhân viên sân golf bị thương

Trưa 13/12, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh - giải trình liên quan việc vị đại biểu này hành hung nữ nhân viên sân golf tại TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Viết Dũng thời điểm nhận chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam vào tháng 6/2021

Trong ngày 13/12, ông Nguyễn Viết Dũng đã lên tiếng chính thức về vụ việc. Theo đó, ngày 6/12, ông và một số đối tác có đến sân golf BRG Đà Nẵng để chơi golf và chị N.A.L. là nhân viên phục vụ, hướng dẫn nhóm người chơi. Tuy nhiên, do bất đồng với cách tính sổ gậy trong một hố khi đánh golf, trong lúc cự cãi, do bức xúc, thiếu kiềm chế, nóng giận nhất thời nên ông đã xử lý vấn đề chưa đúng.

"Trong lúc cự cãi, do bức xúc, tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L, hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại, dẫn đến chị L bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt" – ông Dũng trần tình.

Vị đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam này nói rằng "thật sự hối tiếc" vì hành động của mình đã gây ra cho chị L cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của HĐND tỉnh Quảng Nam. Ông Dũng gửi lời xin lỗi chị L, gia đình chị và HĐND tỉnh Quảng Nam.

Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận qua đời

Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông báo của Công an tỉnh Ninh Thuận, đại tá Đào Anh Thơ từ trần vào lúc 21h10 ngày 12/12 do mắc bệnh hiểm nghèo. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đại tá Đào Anh Thơ không qua khỏi.

Đại tá Đào Anh Thơ (SN 1964, quê quán ở xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Khám xét nhà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Khám xét nhà ông Nguyễn Văn Phong

Sáng 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Văn Phong (SN 1967, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cựu giám đốc Sở Tài chính), liên quan vụ án xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (TP Phan Thiết).

Khoảng 9h sáng, đoàn công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng đại diện VKSND Tối cao đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Phong trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Việc khám xét nơi ở của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong tiến hành có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện địa phương.

Trước đó, ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Phong về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á tại Đắk Nông xác lập kỷ lục mới

Chuyên gia khảo sát trong hang C7

Ngày 13/12, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, trong đợt khảo sát sau Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 tại tỉnh này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm một nhánh mới của Hang C7 với chiều dài được xác lập chính thức là 199m, nâng tổng chiều dài lên hơn 1.266m.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện việc dựng hình ảnh đồ họa 3D cho hệ thống Hang C7. Hang này được giới khoa học quốc tế công nhận là hang động núi lửa có chiều dài lớn nhất Đông Nam Á.

