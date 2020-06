Tin tức 24h qua: Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Kết quả biểu quyết phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; 3 người tử vong trong căn nhà rực lửa, nồng nặc mùi xăng;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Sáng 12/6, theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với 92,96% ĐBQH tán thành.

Các nhân sự được Quốc hội phê chuẩn làm Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Trương Hoà Bình, Phó thủ tướng; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước.

Kết quả biểu quyết phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Các uỷ viên hội đồng bầu cử Quốc gia gồm 16 người gồm: Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Cùng đó là các ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội; ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sáng cùng ngày, với 93,37% ĐBQH tán thành, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình được Quốc hội bầu giữ chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội.

3 người tử vong trong căn nhà rực lửa, nồng nặc mùi xăng

Rạng sáng 12/6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ đoạn cuối đường 21E gần chợ Cây Da Sà, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM, nên hô hoán, gọi cứu hỏa. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì ngọn lửa ngày càng lớn kèm theo tiếng nổ.

Do cửa phòng trọ khóa trong nên phải mất một lúc người dân và lực lượng cứu hỏa mới phá được khóa đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và phỏng hô hấp nên cả 3 người đều tử vong.

3 nạn nhân được xác định là chị Đào Thị D. (35 tuổi), cháu Đào Văn T. (13 tuổi) và cháu Lê Văn H. (12 tuổi).

Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người bày tỏ sự xót xa khi tai họa ập đến khiến 3 người trong xóm trọ tử vong.

Chủ nhà trọ cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ Cây Da Sà sống cùng con trai. Bé trai còn lại là cháu, đến chơi và ngủ lại. Dãy nhà trọ có 10 phòng, chủ yếu là người lao động thuê.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ hình ảnh camera an ninh khu trọ và các khu vực xung quanh, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Qua đó, công an phát hiện 1 người đàn ông (tên C.) nghi phóng hỏa, rồi tháo chạy.

Việt Nam ghi nhận 323 người khỏi COVID-19, 230 phụ nữ mang thai hết 14 ngày cách ly tập trung

Chiều 12/6, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, đây là ca mắc mang thứ tự số 333.

Báo cáo từ Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, ca bệnh 333 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu (loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Malaysia.

Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số các trường hợp được chữa khỏi ở Việt Nam lên 323/332.

Các trường hợp này đều là người trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Sau quá trình điều trị, đến nay các bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi thông khí đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Các cán bộ chiến sĩ khiêng giúp vali, vật dụng cho các bà bầu. Ảnh: Người lao động

Ở một diễn biến khác, tại Khu cách ly tập trung Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly cho 345 công dân từ Đài Loan về nước, trong đó có khoảng 230 phụ nữ mang thai. Qua 2 lần xét nghiệm, tất cả các công dân này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Vụ án Đồng Tâm: Đề nghị truy tố 29 bị can

Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9/1/2020.

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can cùng ở xã Đồng Tâm gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh…

Bị can Lê Đình Công - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo kết luận điều tra, cơ quan công an xác định ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Sênh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện. Mặc dù, đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình vẫn hứa hẹn nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện.

Kết luận điều tra nêu trong các cuộc họp ngày 6/1, 7/1 và 8/1/2020, ông Kình chỉ đạo: "Chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết"; "Nếu đất chưa làm rõ, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ cho trắng lưng ngửa bụng". Rạng sáng 9/1, khi công an ngăn chặn, bắt giữ những người vi phạm đang ẩn nấp trong nhà ông Kình, ông Kình đã sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 quả lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Cũng theo kết luận điều tra, những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an.

