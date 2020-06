Tin tức 24h qua: “Sinh vật lạ” chết ở công viên Thống Nhất là cá sấu hỏa tiễn

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

“Sinh vật lạ” chết ở công viên Thống Nhất là cá sấu hỏa tiễn; Sau tiếng nổ lớn, cây xăng bốc cháy khiến 3 người thương vong… là những tin nóng 24h qua.

Sau tiếng nổ lớn, cây xăng bốc cháy khiến 3 người thương vong

Chiều 5/6, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một cây xăng tư nhân ở xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 cùng này, tài xế một xe bồn chuyên vận chuyển xăng dầu (chưa xác định rõ danh tính, biển kiểm soát) điều khiển xe đi vào cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn (tại ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia) thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Sau đó, xe bồn bắt đầu bốc cháy dữ dội và lan ra các trụ cấp xăng dầu gần đó.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo người dân có mặt tại hiện trường, khi tiếng nổ phát ra, tài xế đã mở cửa xe để thoát thân nhưng không kịp và bị ngọn lửa thiêu chết tại chỗ.

Vụ hỏa hoạn còn khiến vợ chồng chủ cây xăng là ông Trần Văn Ngôn (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Hai (50 tuổi) bị bỏng nặng.

Tuyên án vụ xe container tông Innova đi lùi khiến 5 người thiệt mạng

Sáng 5/6, TAND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hoàng trong vụ xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) xảy ra hồi tháng 11/2016 khiến 10 người thương vong.

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá đây là vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn. Bởi lẽ hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra vô cùng nặng nề, nguy hiểm cho xã hội.

Bị cáo Hoàng tại phiên xét xử

Tại phiên toà phúc thẩm dù bị cáo Hoàng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng căn cứ vào lời khai, kết luận điều tra, HĐXX xét thấy có đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Hoàng đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ.

HĐXX bác đơn kêu oan của Lê Ngọc Hoàng, y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù do gây tai nạn trên cao tốc khiến 5 người chết. Hoàng phải bồi thường 530 triệu đồng cho gia đình các bị hại.

Sau khi TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Hoàng y án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Thực (mẹ bị cáo Hoàng) mất bình tỉnh và bật khóc trước cổng toà.

“Sinh vật lạ” chết ở công viên Thống Nhất là cá sấu hỏa tiễn

Sáng 5/6, nhiều người dân đi tập thể dục trong Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện một “sinh vật lạ” đã chết, bốc mùi hôi thối. Con vật này bề ngoài giống cá sấu thường nhưng không có chân mà có vây xung quanh bụng và vây đuôi cùng với hàm răng sắc nhọn. Nhiều người thấy lạ đã chụp lại ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh “sinh vật lạ” chết bốc mùi trong công viên Thống Nhất. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất xác nhận có vụ việc như trên và cho hay: “Đây là con cá sấu hỏa tiễn. Loài cá này công ty không nuôi. Có thể con cá này do một người dân nào đó nuôi nhưng bị chết, sau đó, họ cho vào túi nilon đen và mang vào công viên để đấy”.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, qua kiểm tra, con cá sấu hỏa tiễn có kích thước dài khoảng 60cm, rộng 12cm và nặng 6kg. Hiện công ty đã cho nhân viên vệ sinh dọn sạch sẽ.

Ủ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Từ ngày 01 đến 04/6/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 45. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (ảnh IT).

Tại kỳ họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Xuất hiện góc quay khác ghi lại vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại từ camera an ninh của người dân ngay khu vực xảy ra TNGT cho thấy: Chiếc xe ô tô con 36A-468.94 lưu thông từ TL506 ra tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng khi đến ngã tư đang sang đường thì bất ngờ dừng lại, trong tích tắc chiếc xe ô tô tải BKS 36C-171.15 chạy với tốc độ cao tông trực diện và kéo rê khoảng 5m rồi lật đè lên chiếc xe ô tô con tại góc ngã tư.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 4/6, trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người thương vong. Vào thời điểm trên, chiếc ô tô tải Howo (thường gọi là xe "hổ vồ") mang BKS 36C-171.15 lưu thông hướng huyện Triệu Sơn đi huyện Nông Cống (Thanh Hóa), khi tới ngã tư Vân Sơn bất ngờ va chạm với ô tô 4 chỗ (lúc này trên xe có 4 người) mang BKS 36A-468.94 lưu thông từ đường liên huyện cắt qua đường. Hậu quả, làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng.

