Các chiến sĩ chốt CSGT đèo Bảo Lộc vừa dọn đường xong thì gặp nạn

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi hoàn thành việc dọn dẹp đất, đá rơi xuống mặt đường Quốc lộ 20, các chiến sĩ CSGT tiếp tục nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc giữa cơn mưa to thì không may gặp nạn.

Đại úy Lê Ánh Sáng cùng Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường và Thượng uý Lê Quang Thành dọn dẹp, phân luồng giao thông trên đèo Bảo Lộc trước khi gặp nạn. Ảnh: VT - TS

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, cả ba chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đều đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT, ATGT trên quốc lộ 20.

Cụ thể, sáng 30-7, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung và Trạm CSGT Madagui thực hiện tuần tra toàn tuyến. Khoảng 10 giờ, phát hiện một tảng đá to rơi xuống chắn ngang quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc khiến các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực.

Tiếp nhận chỉ đạo, các chiến sĩ CSGT chốt đèo Bảo Lộc đến hiện trường, nhanh chóng di dời tảng đá khỏi mặt đường. Trong đó, Đại úy Lê Ánh Sáng đã cùng đồng đội di dời tảng đá chắn ngang đường

Đại úy Lê Ánh Sáng cùng đồng đội di dời tảng đá to rơi từ trên vách núi xuống khu vực cầu hẹp (cầu 1) tại Km 104+100 quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc trước khi gặp nạn ít giờ đồng hồ. Ảnh: VT-TS

Sau khi di dời xong đá, đất, các tổ tuần tra tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó có ba chiến sĩ Lê Ánh Sáng, Lê Quang Thành và Nguyễn Khắc Thường.

Đến 15 giờ, khi các chiến sĩ nói trên đang điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông phía trước chốt CSGT đèo Bảo Lộc thì bờ đất phía sau đổ sập khiến cả ba chiến sĩ cùng một người dân gặp nạn.

Vụ việc sau đó được nhiều đơn vị lực lượng thuộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm. Thi thể ba chiến sĩ Sáng, Thành và Thường đã được tìm thấy sau đó.

Đến sáng nay (31-7), thi thể Đại uý Sáng đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]