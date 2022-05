Tin tức 24h qua: Phát hiện hang động có dấu tích của người tiền sử ở Bắc Kạn

Phát hiện hang động có dấu tích của người tiền sử ở Bắc Kạn; Dọn dẹp sau lũ, 3 người bị tường nhà đè tử vong... là những tin nóng trong ngày.

Phát hiện hang động có dấu tích của người tiền sử ở Bắc Kạn

Thông tin từ Viện Khảo cổ học cho biết, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp khảo sát, phát hiện một số địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trong đó nổi bật là di tích hang Thẳm Un.

Qua nghiên cứu toàn bộ lòng hang Thẳm Un, Đoàn khảo sát đã phát hiện được nhiều di vật của người tiền sử. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy dấu tích của người xưa tìm thấy hầu như khắp khu vực hang.

Các nhà khảo cổ khảo sát một trong các hang động nằm ở vùng lõi vườn Quốc gia Ba Bể. Ảnh: TTXVN

Đoàn đã đào thám sát một hố nhỏ 3 m2. Trong hố đào đã phát hiện được 4 bếp lửa ở các vị trí và độ sâu khác nhau, chưa phát hiện được dấu tích mộ táng. Tổng số có hơn 700 di vật được phát hiện, trong đó phát hiện trong hố đào là hơn 600 di vật và số sưu lượm trên nền hang là hơn 100, chủ yếu là công cụ lao động bằng đá, loại hình công cụ mang đặc trưng công cụ văn hóa Bắc Sơn.

Các nhà khảo cổ cũng đã thu lượm được nhiều mảnh xương răng động vật, vỏ ốc suối và ốc núi cùng một vài hạt quả. Qua phân tích di tích xương động vật, bước đầu xác định có các loài khỉ, nhím, gà rừng, dúi, nai, lợn…

Theo PGS-TS Trình Năng Chung, Trưởng đoàn khảo sát, dựa vào nghiên cứu tổng thể các di vật, vào kết cấu và tuổi trầm tích địa tầng văn hóa, bước đầu các nhà nghiên cứu cho rằng hang Thẳm Un là một di tích cư trú của nhiều thế hệ người tiền sử.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ rơi thang máy khiến 2 người chết ở Hà Nội

Liên quan đến vụ rơi thang máy khiến 2 người tử vong tại Hà Nội, đêm 25/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội cho biết, vào 17h41 cùng ngày, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân ở ngõ 523 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc là một nhà dân cao 7 tầng và 1 tum. Tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường để cứu nạn

Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 1 người trên nóc cabin thang máy và 1 người mắc kẹt dưới hố pit của thang máy. 2 nạn nhân được đưa ra ngoài cấp cứu tuy nhiên cả 2 đều tử vong sau đó.

Theo Công an quận Ba Đình, nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố là do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình khiến cabin rơi xuống hố pit.

Dọn dẹp sau lũ, 3 người bị tường nhà đè tử vong

Ngày 26/5, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 18h ngày 25/5, tại xã Kim Long, Tam Dương đã xảy ra vụ đổ sập tường nhà khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào chiều 25/5, 4 nạn nhân kể trên đến giúp đỡ hộ dân dọn dẹp nhà cửa do ảnh hưởng sau cơn mưa lớn trên địa bàn thì bất ngờ bị tường nhà đổ sập, đè lên khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin mới vụ không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ ở Lào Cai

Trong 2 ngày gần đây (24-25/5), người dân tại xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) sống trong hoang mang khi ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, nhiều loại cây cối bị táp lá, héo khô bất thường, thậm chí nhiều người bị khó thở, tức ngực, có người bị nôn, ngất xỉu.

Số lượng hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại hiện nay khoảng 60 hộ với trên 60 ha hoa màu. Thiệt hại về tài sản có thể thông kê được, tuy nhiên, thứ người dân lo lắng nhất chính là sức khỏe của chính bản thân và gia đình họ.

Cây cối táp lá, chết hàng loạt một cách bất thường ở xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng). Ảnh Báo Lào Cai

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/5, trao đổi với PV, ông Trần Quang Chương- Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết, đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trên địa bàn xã. Trước đây, tình trạng tương tự đã từng xảy ra một số lần, tuy nhiên ở trên diện hẹp và thiệt hại không lớn như lần này.

Nhận định nguyên nhân ban đầu, ông Chương cho rằng là do thời tiết, cứ mưa là thấy mùi lạ, nhất là mấy thôn ở giáp ranh khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại về kinh tế của người dân.

4 người trong gia đình tử vong tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

Tối 26/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Lực lượng cảnh sát đến hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Trước đó, chiều cùng ngày, một số cư dân sinh sống tại một toà chung cư thuộc khu đô thị cao cấp ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai phát hiện sự việc 4 người trong 1 gia đình tử vong nên đã báo tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Mai Động cho hay, Công an phường Mai Động đã báo cáo sơ bộ về vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong nói trên với chính quyền phường. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính những người tử vong.

