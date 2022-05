4 người trong 1 gia đình tử vong tại khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn tử vong của 4 người trong 1 gia đình ở căn hộ chung cư cao cấp.

Tối 26/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

“Tôi đã nhận được báo cáo vụ việc và đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Vụ việc rất thương tâm nên khi có kết quả, chúng tôi mới cung cấp được thông tin cụ thể”, vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, chiều cùng ngày, một số cư dân sinh sống tại một toà chung cư thuộc khu đô thị cao cấp ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai phát hiện sự việc 4 người trong 1 gia đình tử vong nên đã báo tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng gồm y tế, pháp y và cảnh sát đã đến toà chung cư trong khu đô thị này để xác minh, làm rõ vụ việc. Ghi nhận trong chiều tối cùng ngày, cư dân tại khu đô thị vẫn sinh hoạt bình thường và đợi kết quả ban đầu từ cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Mai Động cho hay, Công an phường Mai Động đã báo cáo sơ bộ về vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong nói trên với chính quyền phường. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính những người tử vong.

