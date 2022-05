Tin tức 24h qua: Ô tô biển số “ngũ quý 7” được trả giá gấp đôi chỉ sau 1 đêm

Tổ chức Lễ thượng cờ SEA Games 31; Ô tô biển số “ngũ quý 7” được trả giá gấp đôi chỉ sau 1 đêm… là những thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Ô tô biển số “ngũ quý 7” được trả giá gấp đôi chỉ sau 1 đêm

Anh Lò Văn Thưởng bên chiếc ô tô anh mới đăng ký lại

Ngày 11/5, anh Lò Văn Thưởng (SN 1982; ngụ bản Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết chiếc ô tô của anh mới bấm được biển số "VIP" 36A-777.77 đã có người gọi điện trả giá 700 triệu đồng.

Theo anh Thưởng, sau khi thông tin anh bấm trúng biển số xe “ngũ quý 7” được lan truyền, một vị khách đã gọi điện nói muốn mua lại chiếc ô tô của anh với giá 700 triệu đồng. "Người này hẹn sẽ lên xem xe. Giá đó nếu phù hợp tôi sẽ bán"- anh Thưởng chia sẻ.

Trước đó 1 ngày, vào ngày 10/5, anh Thưởng mang chiếc xe ô tô cũ mua tại Hà Nội với giá 320 triệu đồng đi đăng ký sang tên đổi chủ thì may mắn bấm được biển số "VIP" 36A-777.77.

Lễ thượng cờ SEA Games 31

Quang cảnh Lễ thượng cờ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Sáng 11/5, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tổ chức Lễ thượng cờ tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại diện 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 gồm: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Camphuchia, Myanmar, Timor Leste, Philippines, Brunei cùng chủ nhà Việt Nam, cùng tham dự lễ thượng cờ.

Lễ thượng cờ SEA Games 31 được tổ chức trang trọng, uy nghiêm và thể hiện đúng về nghi lễ, tạo không khí thân thiện và sự đoàn kết của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Đoàn Thể thao quốc gia Việt Nam quyết tâm đạt thành tích cao trong kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bắt 2 Giám đốc CDC tỉnh và thuộc cấp

Ngày 11/5, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Lành, 2 cán bộ cấp trưởng phòng ở CDC Hậu Giang cũng bị bắt tạm giam.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc CDC tỉnh Hà Giang) và một trưởng khoa, một trưởng phòng của CDC tỉnh Hà Giang về hành vi nhận hối lộ.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang

Trong một diễn biến khác, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 8 gói thầu, trị giá 12,3 tỷ đồng mua kit test của Công ty Việt Á.

Bất ngờ với báo cáo của huyện vụ farmstay tính giá “trên trời”

Báo cáo của UBND huyện An Lão không đề cập gì đến việc Farmstay Nẫu Ecovalley tính tiền dịch vụ ăn uống mà dư luận cho rằng giá "trên trời"

UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã có báo cáo về nội dung kiểm tra Farmstay Nẫu Ecovalley thuộc Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (gọi tắt là HTX An Toàn; địa chỉ tại thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão) bị phản ánh tính tiền giá cao cho một đoàn khách sử dụng các dịch vụ ăn uống, lưu trú tại đây vào ngày 2/5.

Tuy nhiên, nội dung báo cáo của UBND huyện An Lão không hề đề cập gì đến việc farmstay này tính tiền dịch vụ ăn uống cao hay thấp, đúng giá thị trường hay không, mà chỉ xoay quanh việc "báo giá trước" cho đoàn du khách. Trong khi đó, dư luận lại đang bức xúc về hoá đơn tính tiền dịch vụ ăn uống của farmstay với giá "trên trời", có dấu hiệu "chặt chém".

Giải thích về việc giá cao như trên, đại diện Farmstay Nẫu Ecovalley cho rằng do xã An Toàn là vùng cao nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ đồng băng lên rất khó khăn. Do vậy, giá hàng hóa tại nơi này thường cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với đồng bằng.

Không chỉ vậy, báo cáo của của UBND huyện An Lão cũng không đề cập đến các sai phạm "động trời" của HTX An Toàn trong quá trình xây dựng Farmstay Nẫu Ecovalley.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng bị đề nghị kỷ luật

Ông Lê Minh Trung

Chiều 11/5, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, BCH Đảng bộ TP nhận thấy ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP trong sinh hoạt đời sống cá nhân đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Vi phạm của ông Lê Minh Trung được cho là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung theo quy định.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-o-to-bien-so-ngu-quy-7-duoc-tra-gia-gap-doi-chi-sau-1-dem-5020...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-o-to-bien-so-ngu-quy-7-duoc-tra-gia-gap-doi-chi-sau-1-dem-502022115195920007.htm