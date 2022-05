Đề nghị điều tra ‘thương vụ’ mua sắm hơn 12 tỷ đồng kit test Việt Á của CDC Hòa Bình

Thứ Tư, ngày 11/05/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 8 gói thầu, trị giá 12,3 tỷ đồng mua kit test của Cty Việt Á.

Thanh tra tỉnh Hoà Bình ban hành kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, có dấu hiệu lãng phí.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2020 - 2021, công tác mua sắm vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, các đơn vị được giao trong ngành Y tế, Công an, Quân đội, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cơ bản triển khai theo đúng quy định, kịp thời… Tuy nhiên, qua thanh tra, phát hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Điển hình, qua thanh tra cho thấy, phí dịch vụ test nhanh COVID-19 được CDC Hòa Bình áp dụng mức giá tối đa 238.000 đồng từ 1/7/2021 tới 7/10/2021, điều này chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế. Nguyên nhân được chỉ ra do sự chậm ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện thu tiền dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Bộ Y tế.

Mặt khác, cơ quan thanh tra đánh giá, về cách tính giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 cho thấy, ngoài chi phí mua kit test còn có các chi phí về vật tư chống dịch, điện nước, chi phí tiền lương, chi phí khấu hao trang thiết bị…là chưa đúng quy định.

Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, chi phí nhân công, cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng dịch và không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu đối với xét nghiệm COVID-19. Dẫn tới việc Bệnh viện Đa khoa, CDC tỉnh và 10 trung tâm y tế các huyện, thành phố thu phí dịch vụ test nhanh COVID-19 vượt mức quy định hơn 12 tỷ đồng, số tiền hiện vẫn được giữ tại Kho bạc Nhà nước.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cũng cho biết, CDC Hòa Bình tiến hành mua 26.262 kít xét nghiệm do Cty CP Công nghệ Việt Á sản xuất với giá trị 12,3 tỷ đồng, mua trực tiếp tại Việt Á và Cty TNHH Thiết bị Y tế và Khoa học Tâm Việt là đúng trình tự quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình chưa phát hiện vi phạm về quy trình mua sắm này, nhưng kít xét nghiệm của Cty Việt Á được phản ánh là có hiện tượng nâng khống giá, trích hoa hồng cho các đơn vị mua sắm mà công an đang điều tra vì vậy, Thanh tra tỉnh Hoà Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ 8 gói thầu mua sắm của CDC Hòa Bình cho Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, khi đối chiếu với Thông tư 25 ngày 17/2/2014, quy định các phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, 3 gói thầu mua sắm tập trung test nhanh COVID-19 do Sở Y tế thực hiện cho thấy tỉ suất lợi nhuận của các nhà thầu trung gian cung cấp test nhanh Flowflex Sars Cov-2 Antigen Rapid và Test Antigen đều rất cao.

So sánh với giá nhập khẩu thì tỉ suất lợi nhuận của 2 mặt hàng này lần lượt là 73,57% và 62,25%, riêng test Trueline được sản xuất trong nước có tỉ suất lợi nhuận 17,68%.

Hiện thanh tra tỉnh Hòa Bình đã kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ xem CDC Hòa bình có hiện tượng lợi dụng tình dịch bệnh để nâng khống để trục lợi hay không? Đồng thời, giao Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý số tiền hơn 12 tỷ phí test nhanh COVID-19 thu vượt mức quy định của Bộ Y tế.

Nguồn: https://tienphong.vn/de-nghi-dieu-tra-thuong-vu-mua-sam-hon-12-ty-dong-kit-test-viet-a-cua-cdc-h...Nguồn: https://tienphong.vn/de-nghi-dieu-tra-thuong-vu-mua-sam-hon-12-ty-dong-kit-test-viet-a-cua-cdc-hoa-binh-post1437507.tpo