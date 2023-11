Tin tức 24h qua: Nữ tài xế suýt lao ô tô khỏi tầng 4 chung cư ở TP.HCM

Lùi xe, nữ tài xế suýt lao ô tô khỏi tầng 4 chung cư ở TP.HCM

Vào đêm 14/11, xe ô tô do nữ tài xế điều khiển lưu thông lên các tầng chung cư Tropic ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức để vào chỗ đậu theo quy định.

Khi đến chỗ đậu tại lầu bốn, ô tô lùi, lao thẳng vào bức tường bê tông của chung cư. Ô tô sau đó tông thủng bức tường, suýt lao từ lầu bốn xuống đất nhưng rất may đã kịp dừng lại.

Nữ tài xế điều khiển ô tô đâm thủng bức tường, suýt rơi xuống từ lầu 4. Ảnh: TS

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng ô tô hư hỏng, bức tường ngăn đổ sập.

Danh tính nữ tài xế bước đầu được xác định là Nguyễn Thị Mỹ C, nguyên nhân rất có thể bà C đã đạp nhầm chân ga.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt trong vụ án cưỡng đoạt tài sản

Ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình công bố các Quyết định và Lệnh đối với Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)

Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, ở Thái Thuỵ, Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cường thường được gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án.

Quá trình bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nhưỡng có bằng tiến sĩ luật và từng đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021). Tháng 9/2018, ông Nhưỡng được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện cho tới nay.

Thừa Thiên - Huế mưa đặc biệt lớn, lũ trên sông Hương vượt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối qua đến sáng nay (19h ngày 14/11-7h ngày 15/11), tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; một số trạm tại Thừa Thiên Huế có lượng mưa lớn hơn như: Hồ chứa nước Phú Bài 333mm; TT Khe Tre 247mm; Thượng Lộ 213mm; Quan Tượng Đài 248mm; Giang Hải 245mm.

Mưa đặc biệt lớn tại Thừa Thiên - Huế khiến ngập lụt xảy ra diện rộng. Ảnh: NLĐ

Tính lượng mưa trong 3 ngày gần đây (19hngày 11/11-19h ngày 14/11), tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến từ 500-600mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 829mm; TT Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 702mm; Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 743mm…

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mực nước sông Hương tại Kim Long lúc 9h sáng nay (15/11) ở mức 4m24 (cao hơn mức đỉnh lụt 4m17 vào năm 2020), trên báo động 3.

3 người bị khởi tố sau vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần

Sáng 15/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an Lâm Đồng triệu tập, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người là lãnh đạo, nhân viên khu du lịch (KDL) Làng Cù Lần (thuộc xã Lát, H.Lạc Dương - Lâm Đồng).

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Tân Bình, nhân viên KDL Làng Cù Lần

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Ngô Thanh Nghĩa (SN 1968, Phó giám đốc KDL làng Cù Lần), Võ Tân Bình (SN 1988, nhân viên KDL Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (SN 1993, nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần).

Võ Lê Thái là tài xế lái xe jeep chở 4 du khách người Hàn Quốc, bị mưa lũ cuốn trôi xe trong dòng suối Cạn tại KDL Làng Cù Lần, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm vào hôm 24/10 vừa qua. Thái may mắn thoát nạn, còn 4 du khách người Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong.

Quá trình điều tra, làm rõ vụ tai nạn, Cơ quan điều tra xác định, các bị can có hành vi "Vô ý làm chết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn trong ngày 13/10.

Cứu sống 2 vợ chồng bị đất đá từ quả đồi sau nhà vùi lấp

Trưa 15/11, lực lượng chính quyền, công an xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cứu được 2 vợ chồng bì mắc kẹt trong nhà do đất đá sạt lở, vùi lấp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày. Ông Trần Đình Minh (SN 1972; trú tại thôn Đồng Hoà, xã Bình Tiến) và vợ là bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiến (SN 1978) đang nghỉ trưa trong nhà thì bất ngờ đất đá từ quả đồi phía sau sạt lở.

Ông Minh bị mắc kẹt bên trong.

Một tiếng động lớn, sau đó hàng trăm mét khối đất đá ập vào ngôi nhà từ phía sau khiến vợ chồng ông Minh không kịp chạy thoát ra ngoài nên bị mắc kẹt trong tình trạng bị vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ xác định vị trí nạn nhân mắc kẹt là ở khu vực gần tường nhà nên đã dùng thiết bị khẩn trương đục phá một mảng lớn nhằm ứng cứu. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, vợ chồng ông Minh đã được cứu thành công, đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.

Sau Thành Bưởi, 21 nhà xe bị thu hồi giấy phép kinh doanh

21 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa bị Sở GTVT TP HCM thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn. Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn ký ngày 13/11/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 21 đơn vị này là các nhà xe không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục.

Việc thu hồi giấy phép lái xe của các đơn vị không thực hiện đúng các quy định sẽ chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách trong thời gian tới

Sở GTVT TP HCM yêu cầu các đơn vị nộp lại giấy phép kinh doanh vận tài trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

21 đơn vị kinh doanh vận tải chủ yếu đăng ký kinh doanh xe hợp đồng, tuyến cố định, vận tải hàng hóa bằng container.. được cấp giấy phép từ tháng 4/2023.

Cùng thời điểm này, Sở GTVT cũng có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với Công ty TNHH Thành Bưởi. Lý do thu hồi giấy phép là do doanh nghiệp này "cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh".

