Xoá sổ nhiều đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao

Lô, đề tràn về vùng quê

Thời gian gần đây, tội phạm đánh bạc không chỉ diễn ra ở các thành phố, thị xã mà còn len lỏi về các vùng quê, gây ra nhiều hệ luỵ khó lường.

Trước tình hình đó, Công an các đơn vị địa phương đã quyết liệt vào cuộc nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm này. Theo đó, chỉ trong hai tháng vừa qua, Công an các đơn vị địa phương tại Nghệ An đã đấu tranh, triệt xóa hàng chục vụ án, trong đó có nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Điển hình như, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch gần 110 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn với nhiều đối tượng ở các địa phương khác tham gia. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là đối tượng Nguyễn Văn Thái (SN 1963, trú tại khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu).

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc này sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook, Viber… để liên hệ với nhau, nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Xác định hoạt động của đường dây đánh bạc này làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt phá.

Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18h15, ngày 1/3/2024, Công an huyện Quỳ Châu huy động cán bộ, chiến sĩ triển khai thành các tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi, bán số lô, số đề.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Sỹ Quý (SN 2004), trú tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Thị Hợp (SN 1985), trú tại thị xã Thái Hòa; Lê Thị Hồng (SN 1983) và Trần Thị Cảnh (SN 1975), cùng trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu; thu giữ tang vật 6 chiếc điện thoại di động, 3 cáp lô đề cùng một số tang vật khác.

Tiếp đó, đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet qua các ứng dụng Zalo, Facebook, Telegram và các phần mềm tính điểm lô, đề vừa được triệt xoá, 7 đối tượng đồng loạt bị bắt giữ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng đầu tháng 1/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cán hình sự. Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây này là Hồ Văn Chinh (SN 1985, trú xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu). Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, hết sức cảnh giác với người lạ mặt, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và chỉ nhận số lô, đề và bảng cá độ qua các đại lý, không nhận "đánh" lẻ.

Sau thời gian theo dõi và nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 10/4/2024, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Văn Chinh và 6 đối tượng trong đường dây gồm: Hồ Văn Tam (SN 1971); Hồ Hữu Duyên (SN 1987); Trương Đắc Tám (SN 1976) cùng trú xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu; Hoàng Phúc Giá (SN 1992); Hồ Diên Thắng (SN 1994) và Phạm Đình Dũng (SN 1987) cùng trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động.

Bước đầu cơ quan điều tra chứng minh được số tiền các đối tượng đánh bạc từ ngày 13/3 đến 10/4/2024 là 4,5 tỷ đồng. Qua khai thác dữ liệu điện tử trong điện thoại di động và trên các trang web đánh bạc, cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền trong đường dây đánh bạc hoạt động từ đầu tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 20 tỷ đồng.

Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Theo số liệu của cơ quan chức năng cho thấy, thời gian gần đây, tội phạm đánh bạc có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, các đường dây, ổ nhóm đánh bạc ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện triệt xoá các đường dây, ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn, quyết không để tội phạm này ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Gần đây nhất, Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề sử dụng công nghệ cao (qua mạng Telegram), bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề có sử dụng công nghệ cao (qua mạng Telegram) với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn. Đường dây này do 2 đối tượng Lê Thị Phương Liên (SN 1985), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh và Phạm Quang Chiến (SN 2004), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng, giao dịch với nhau qua ứng dụng Telegram để chuyển bảng mua bán lô, đề. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch. Trước tình hình trên, Công an TP Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa, với quyết tâm triệt phá đường dây đánh bạc này trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù các đối tượng hoạt động, giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề bằng các phương thức, thủ đoạn sử dụng công nghệ can, song dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chuyên án đã kiên trì thu thập các tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để chờ thời cơ chín muồi "giăng lưới".

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4/2024, Công an TP Vinh lên kế hoạch, phân công các tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 25 đối tượng trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ 28 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi ghi số lô, đề. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó chứng minh riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Hay trước đó, từ đầu tháng 3/2024, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn xã Diễn Yên xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đường dây này do Lê Đức Dũng (SN 1979) trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cầm đầu; dưới Dũng là 12 đối tượng đại lý cấp 1. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, không giao dịch trực tiếp với nhau ở nhà riêng mà sử dụng mạng internet và các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô, đề. Các đối tượng đại lý cấp 1 chuyên gom bảng lô, đề rồi chuyển cho Lê Đức Dũng vào cuối ngày. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch và có nhiều thủ đoạn khác nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ban Chuyên án đã bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng; đồng thời phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để nắm phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của đường dây. Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác định thời điểm đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, sáng 31/3/2024, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Yên huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, chia thành các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp 13 địa điểm. Qua đó, bắt giữ Lê Đức Dũng và 12 đối tượng chủ yếu trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu; thu giữ 35 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô, đề.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó chứng minh riêng số tiền đánh bạc trong ngày 31/3/2024 là 1 tỷ đồng.

