Tin tức 24h qua: Nhân viên quán game kể lại 4 ngày Triệu Quân Sự ăn ngủ, chơi game trước khi bị bắt

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Triệu Quân Sự ăn ngủ ở quán game 4 ngày trước khi bị bắt; Thêm 7 ca nhiễm COVID-19… là những tin nóng 24h qua.

Triệu Quân Sự ăn ngủ ở quán game 4 ngày trước khi bị bắt

Khoảng 19h45 tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ cùng Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã ập vào bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên) – đối tượng đang thụ án giết người vượt ngục - tại quán internet HT ở hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Triệu Quân Sự bị bắt giam

Anh C (nhân viên tại quán HT) cho biết, ngày 14/6, Triệu Quân Sự đến quán và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Hằng ngày, Sự gọi đồ ăn, nước uống và ở trong quán để chơi game, cứ đến khoảng 20h tối, Sự đi ra ngoài và tới khoảng 21h Sự quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán. Khi đi ra ngoài, Sự đeo khẩu trang và mang kính. Tại quán, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ.

Một nhân viên khác tại quán HT. cho biết, ngày đầu tiên đến quán, Sự bật máy tính lên rồi để đó, chủ yếu dùng điện thoại. Những ngày sau đó, Sự chủ yếu chơi game và đọc tin tức trên các trang báo.

Tại cơ quan công an, Sự khai ngày 3/6, đối tượng này trốn khỏi trại giam rồi trộm xe máy và một chiếc điện thoại tại Quảng Ngãi. Sau đó chạy xe máy ra Quảng Nam và bán chiếc điện thoại 700.000 đồng lấy tiền đổ xăng rồi chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi. Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, Sự bỏ xe chạy vào rừng ẩn nấp và nằm chờ đến tối xuống dọc bờ biển quận Liên Chiểu vào trung tâm TP Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng Sự di chuyển vào thành phố Hội An (Quảng Nam) lẩn trốn vài ngày, rồi tiếp tục vào thành phố Tam Kỳ. Khi đang mải mê chơi game tại quán internet thì bị công an bắt giữ. Khi bị bắt Sự rất bất ngờ và không hề có phản ứng gì.

Thêm 7 ca nhiễm COVID-19, nâng số ca lên 349

Chiều 19/6, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca lên 349.

Các bệnh nhân này từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hôm 6/6 trên chuyến bay VN2, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 07/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế cho biết, cả 7 ca nhiễm COVID-19 được công bố chiều 19/6 đều không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Bộ tư pháp thanh tra các cuộc đấu ở Thái Bình liên quan Đường “nhuệ”

Ngày 19/6, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2020 của Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, đã cung cấp một số thông tin đến hoạt động đấu giá đất có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ" tại tỉnh Thái Bình.

Thanh tra Bộ Tư pháp đang thanh tra đột xuất các đợt đấu giá đất có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ"

Theo bà Đặng Kim Hoa, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc có dấu hiệu thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương tại tỉnh Thái Bình, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình kiểm tra, rà soát, báo cáo bộ các vụ việc đấu giá tài sản có sự tham gia của vợ chồng này. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

Vợ chồng Đường "Nhuệ" bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam từ tháng 4-2020 để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật. Đường "Nhuệ" được biết đến với Công ty Bất động sản Đường Dương ở tỉnh Thái Bình.

Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản từ năm 2015, vợ chồng Đường "Nhuệ" đã thao túng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương này.

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ hỏa hoạn đau lòng ở Sài Gòn

Ngày 19/6, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Nguyễn Thị L. (SN 1976, quê Trà Vinh) đã qua đời do bị phỏng toàn thân diện tích 98% cơ thể.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 18/6, người dân sống gần nhà trọ của chị L. nghe tiếng hô hoán và thấy lửa bùng lên dữ dội. Khi lực lượng chức năng có mặt thì anh Quách Văn Hải (SN 1975, quê Trà Vinh) cùng con gái là Quách Triệu V. (SN 2011) tử vong trên gác lửng. Công an và lực lượng cứu hộ đưa chị L. đi cấp cứu trong tình trạng bị phỏng nặng.

Lực lượng cứu hộ và công an phát hiện một cuốn sổ ghi lại tâm thư của anh Quách Văn Hải.

Hai người bị điện giật tử vong trước cổng trụ sở huyện ủy

Chiều 19/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 công nhân thương vong trong lúc treo pano tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc (Hải Dương).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, sáng cùng ngày, 3 công nhân đến treo pano tuyên truyền ở dọc đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) do Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Gia Lộc thuê.

Đến 10h30, khi 3 người này đang treo pano tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc tại số 52 đường Lê Thanh Nghị thì bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống đất. Ngay sau đó, cả 3 người này được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, có 2 người không qua khỏi. Người còn lại vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân 2 công nhân thiệt mạng là do bị điện giật.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-nhan-vien-quan-game-ke-lai-4-ngay-trieu-quan-su-an-ngu-choi-ga...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-nhan-vien-quan-game-ke-lai-4-ngay-trieu-quan-su-an-ngu-choi-game-truoc-khi-bi-bat-50202019619592896.htm