Tin tức 24h qua: Nguyên nhân tài xế ô tô bỏ chạy sau khi tông nhiều người bị thương ở cây xăng

Thứ Bảy, ngày 13/08/2022 20:15 PM (GMT+7)

Nguyên nhân tài xế ô tô bỏ chạy sau khi tông nhiều người bị thương ở cây xăng; Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị 9-10 năm tù;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Đi ăn sinh nhật về, tài xế lao thẳng ô tô vào cây xăng tông nhiều người bị thương

Hiện trường náo loạn tại cây xăng lúc xe ô tô lao vào

Tối 12/8, Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Honda City màu đỏ đi từ quán bia trên đường Láng hướng về Ngã Tư Sở. Khi đi đến trước cây xăng số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), đối tượng bất ngờ điều khiển xe với tốc độ cao, lao về phía cây xăng, đâm thẳng vào 5 người, phương tiện đang đứng chờ đổ xăng và 2 nhân viên cây xăng.

Sau khi gây ra vụ việc, Hán bỏ chạy vào văn phòng của cây xăng ngồi do lo sợ bị người dân xung quanh xông vào đánh.

Tại cơ quan công an, Hán khai nhận, khoảng 18h20 cùng ngày đã đến quán bia trên đường Láng uống rượu ăn sinh nhật bạn, sau đó điều khiển xe về nhà. Khi đi vào đổ xăng, do say rượu nên Hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với Ngô Công Hán, công an xác định nồng độ cồn là 0,917mg/l và 0,939mg/l.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị 9-10 năm tù

Bị cáo Phùng Anh Lê tại phiên toà.

Chiều 13/8, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị TAND thành phố tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê (55 tuổi, cựu Trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an Tây Hồ, bị đề nghị mức án bằng thời hạn tạm giam, tức 10 tháng 27 ngày về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. VKS đề nghị trả tự do bị cáo Châu.

Các bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu Đội phó Hình sự, và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bị đề nghị 8-10 tháng tù treo.

Tại toà, bị cáo Lê phủ nhận cáo buộc, nhưng VKS căn cứ diễn biến tố tụng và các tài liệu thu thập được, VKS đánh giá bị cáo Lê đã chỉ đạo dừng giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, cho hòa giải và tha người trái pháp luật.

3 bị cáo còn lại, VKS đánh giá họ biết bị cáo Lê chỉ đạo thả người trái pháp luật nhưng không ai báo cáo cấp có thẩm quyền, mà thực hiện theo yêu cầu của bị cáo Lê. Giai đoạn điều tra và xét xử, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung đã thành khẩn khai báo, nên cần áp dụng mức án thấp hơn Phùng Anh Lê.

Đăng video nói xấu người dân miền Trung, TikTok Hoàng Minh bị triệu tập

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với Hoàng Minh theo quy định của pháp luật

Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập Hoàng Minh (SN 1999; tạm trú tại Lâm Đồng) lên làm việc để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Sau buổi làm việc với công an, TikTok Hoàng Minh đã đăng tải video "lý giải" về video nói xấu người dân miền Trung. Trong video thanh niên này cho biết, đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm pháp luật của mình.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể người dân miền Trung và toàn thể đồng bào cả nước về những ảnh hưởng tiêu cực mà tôi đã gây ra cho tất cả mọi người những ngày qua. Tôi xin hứa chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm…" – Hoàng Minh nói.

Trước đó, ngày 5/8, tài khoản Tiktok Hoàng Minh đăng tải 1 video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung", thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Video nhận được hơn 3,8 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Nhiều người đã lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến một chiều, duy ý chí của Hoàng Minh. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này là phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền.

Dùng cuốc cướp tiệm vàng rồi đến nhà trưởng công an huyện đầu thú

Nguyễn Văn Tú trên đường bỏ chạy

Chiều 13/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Tú (SN 1990; trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, TP Đà Nẵng), nghi phạm cướp tiệm vàng tại thị trấn Thạnh Mỹ vào trưa cùng ngày, đã đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú.

Ban đầu, Tú khai do mâu thuẫn với chủ tiệm vàng nên gây án.

Trước đó, vào trưa 13/8, Tú điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.Nh. tại thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ rồi xông vào dùng cuốc mang theo đập vỡ kính tủ, cướp 3 khay vàng tây, tổng trọng lượng khoảng 11 lượng rồi tẩu thoát.

