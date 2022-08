Tài xế lái ô tô "đại náo" cây xăng thừa nhận đạp nhầm ga do say xỉn

Ngày 13/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại cây xăng 111 đường Láng làm nhiều người bị thương.

Theo đó, khoảng 21h50 ngày 12/8, Ngô Công Hán (SN 1987), trú HH02, Tổ dân phố số 2 Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội điều khiển xe ô tô Honda City màu đỏ mang BKS 30H - 758.03 đi từ quán bia trên đường Láng hướng về Ngã Tư Sở. Khi đi đến trước cây xăng số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), Hán điều khiển xe hướng về cây xăng để đổ xăng.

Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ điều khiển xe với tốc độ cao, lao về phía cây xăng, đâm thẳng vào 5 người, phương tiện đang đứng chờ đổ xăng và 2 nhân viên cây xăng. Chỉ khi đâm xô lệch một trạm xăng, Hán mới phanh xe lại. Sau đó, 5 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y và 2 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, còn Ngô Công Hán bỏ chạy vào văn phòng của cây xăng ngồi do lo sợ bị người dân xung quanh xông vào đánh.

Tài xế Ngô Công Hán

Làm việc với cơ quan Công an, Ngô Công Hán khai nhận, khoảng 18h20 cùng ngày đã đến quán bia trên đường Láng uống rượu ăn sinh nhật bạn, sau đó điều khiển xe về nhà ở Thanh Oai. Khi đi vào đổ xăng, do say rượu nên Hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành thử nồng độ cồn của Ngô Công Hán, xác định nồng độ cồn là 0,917mg/l và 0,939mg/l.

Hiện trường náo loạn tại cây xăng lúc xe ô tô lao vào

Về phía các bị hại, hiện 4 nạn nhân đã xuất viện, còn 3 người vẫn đang theo dõi tại bệnh viện, trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ não, một người bị gãy chân... Về thiệt hại phương tiện, ban đầu, cơ quan điều tra xác định có 4 xe máy bị hư hỏng.

Hiện, Công an quận Đống Đa vẫn đang tiếp tục trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật.

