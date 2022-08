Tin tức 24h qua: Nguyên nhân cán bộ QLTT ở Thanh Hóa đánh đập bạn gái dã man

Nguyên nhân cán bộ QLTT ở Thanh Hóa đánh đập bạn gái dã man; Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Nguyên nhân cán bộ QLTT ở Thanh Hóa đánh đập bạn gái dã man

Khuôn mặt chị V. bị ông Nhạc đánh đập biến dạng thời điểm xảy ra sự việc và hình ảnh đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh người thân cung cấp

Sáng 25/8, Công an TP Thanh Hóa đã đến lấy lời khai của N.T.V. (SN 1985; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người bị ông Lê Trọng Nhạc (SN 1986, cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa) đánh đập dã man phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ gia đình chị V, sau khi gây ra vụ việc, ông Nhạc đã gọi điện và thừa nhận do ông say rượu và quá ghen tuông nên mới xảy ra cơ sự như vậy, giờ đây ông rất hối hận. Vị cán bộ QLTT này cũng cho biết, việc đánh chị V là khó chấp nhận và sẽ chịu trách nhiệm, đền bù tất cả cho chị V.

Trước đó, vào ngày 23/8, chị D đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc chị gái ruột của mình là V bị một người bạn trai đánh đập dã man.

Theo đơn tố cáo, vào chiều tối 21/8, ông Nhạc đến đón chị V đi ăn cơm, sau đó đi hát với nhóm bạn thì xảy ra mâu thuẫn trong lúc chị V hát song ca với một người khác. Ông Nhạc bị tố đã đánh đập chị V rất dã man, bị đa chấn thương nhiều nơi trên cơ thể, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Trọng Nhạc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huệ và bà Hương Trần Kiều Dung để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 bị can trên có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc: Từ năm 2014 đến năm 2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bà Ksor H’Bơ Khắp làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp (SN 1982, có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ban Tôn giáo thông tin về việc trụ trì chùa Ba Vàng làm Phó Ban Trị sự Giáo hội Quảng Bình

Đại đức Thích Trúc Thái Minh (đứng giữa) được chuẩn y làm làm Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình - Ảnh Chuabavang.com

Tối 24/8, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng (đóng trên địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh) - vừa tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và giữ chức Phó Trưởng Ban nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 18/10/2021, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo thuyên chuyển về hoạt động tôn giáo tại tỉnh Quảng Bình.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, việc thuyên chuyển, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm và chuẩn y nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là công việc nội bộ của Giáo hội - do Giáo hội lựa chọn và thực hiện. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình và Ban Tôn giáo tỉnh này không thực hiện việc thuyên chuyển, phê chuẩn, bổ nhiệm như một số thông tin lan truyền.

