Tin tức 24h qua: Thanh niên cháy sém toàn thân, nguy cơ mù vì vừa dùng điện thoại vừa sạc

Thanh niên cháy sém toàn thân, nguy cơ mù vì vừa dùng điện thoại vừa sạc; Con trăn 1,5 mét nuôi trong nhà dân sổng chuồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ngày 28/4, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 23 tuổi, là công nhân xây dựng tại Hà Nội bị thương do nổ điện thoại khi sạc.

Người thân cho biết vào buổi tối xảy ra tai nạn, gia đình đang xem tivi ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phòng riêng. Cả nhà lao vào thấy nạn nhân đã bất tỉnh, toàn thân cháy sạm. Sau khi được sơ cứu hồi tỉnh, bệnh nhân cho biết vừa sạc điện thoại vừa xem nên vật dụng này phát nổ.

Theo bác sĩ điều trị, khả năng bệnh nhân hồi phục thị lực rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy, phải xử lý nẹp đinh; màng nhĩ hai bên thủng, nhiều dị vật thủy tinh trên mặt.

Con trăn 1,5 mét nuôi trong nhà dân sổng chuồng

Theo thông báo của UBND phường Trại Cau, (quận Lê Chân, Hải Phòng) gia đình ông Nguyễn Đức Quyết, trú tại số nhà 62/2/34 Hàng Kênh, nuôi 1 con trăn từ vài tháng nay nhưng không báo với chính quyền địa phương.

Đến chiều 27/4, khi phát hiện con trăn bị sổng chuồng, gia đình ông Quyết cũng không báo với chính quyền. Chỉ đến khi cơ quan chức năng xuống xác minh, gia đình ông Quyết mới thừa nhận có nuôi con trăn dài 1,5 mét, to bằng cổ tay.

UBND phường Trại Cau đã lập biên bản hành chính đối ông Nguyễn Đức Quyết về hành vi nuôi giữ động vật hoang dã trái phép. Đồng thời thông báo đến rộng rãi nhân dân về khu vực con trăn đang trú ngụ ở xung quanh chợ Con.

Hiệu trưởng bất ngờ phủ nhận việc sử dụng sổ đỏ của nhà trường để cầm cố

Sáng 28/4, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - xác nhận địa phương này đã phối hợp với công an huyện tiến hành làm rõ thông tin Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa mang sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố, vay hàng trăm triệu đồng.

Trong buổi làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng công an, ông Mai Thanh Huyền thừa nhận có nợ nần và vay nặng lãi, nhưng vị hiệu trưởng này phủ nhận việc dùng sổ đỏ của nhà trường để mang đi cầm cố, thế chấp.

Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, nơi ông Huyền đang công tác

Theo ông Hoàng, về việc ông Huyền có sử dụng con dấu của nhà trường để xác nhận vào 1 sổ vay tại huyện Minh Hóa hay không thì ông này chưa trả lời và xin thời gian để "nhớ lại".

Trong khi trước đó, trả lời báo chí qua điện thoại, ông Mai Thanh Huyền lại thừa nhận mình đã mang sổ đỏ của Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đi cầm với giá 200 triệu đồng để giải quyết một số nợ nần cá nhân. Nhưng sau đó bản thấy đã thấy có lỗi vì đây là tài sản quốc gia nên đã lấy về lại bàn giao cho nhà trường.

Sau khi bị đình chỉ do vi phạm phòng dịch, giám đốc Hacinco được bổ nhiệm lại

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) cho biết, ông Nguyễn Văn Thanh – người từng bị cách chức do vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện đã được bổ nhiệm lại làm Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO).

Theo đại diện HANDICO, sau thời điểm bị kiểm điểm, cách chức, cơ quan điều tra đã vào cuộc để xác minh vi phạm của ông Thanh. Sau đó, cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ việc này. “Do không vi phạm pháp luật nên ông Thanh đã được bổ nhiệm lại từ tháng 2/2022”.

Ông Nguyễn Văn Thanh cầm hoa đứng giữa

Trước đó, gia đình ông Thanh đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4/2021 đến 2/5/2021. Sau khi về Hà Nội, ông Thanh đã di chuyển nhiều địa điểm, tiếp xúc nhiều người cho đến khi phát hiện mắc COVID-19. Trước khi có kết quả dương tính SARS-CoV-2, ông Nguyễn Văn Thanh đã tham gia nhiều sự kiện, ăn liên hoan, về quê và đã đi chơi golf 2 lần.

Cơ quan chức năng xác định có khoảng 200 trường hợp F1 liên quan tới 2 vợ chồng ông Thanh, trong đó xác định có nhiều F1 trong số này dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều nơi ở Hà Nội sau đó đã bị tạm phong tỏa vì liên quan tới ca bệnh của vợ chồng ông Thanh.

Từ ngày 21/5 Công an xã được cấp đăng ký, biển số xe máy

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì từ 21/5 tới đây, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, thì những xã, phường trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy.

