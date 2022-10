Tin tức 24h qua: 2 công ty điện lực thua kiện, phải trả gần 12 tỷ đồng

Nhiều ĐBQH đề nghị tăng lương cơ sở ngay từ 1-1-2023; 2 công ty điện lực thua kiện, phải thanh toán gần 12 tỷ đồng tiền điện… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Đề nghị tăng lương cơ sở ngay từ 1-1-2023

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách, nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: có 11 đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở lên 1.8 triệu/tháng từ 1-1-2023. Ảnh: QH

Một số ý kiến cho rằng, thời điểm tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu từ ngày 1-7-2023 thì như vậy 4 năm mới được tăng lương. Người hưởng lương từ NSNN gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành giáo dục, ngành y tế cán bộ, công chức kể cả cấp xã.

"Do vậy, hiện nay mong muốn của người hưởng lương là kiến nghị Chính phủ cần cân đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng lương sớm hơn từ ngày 1-1-2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương", Tổng thư ký Quốc hội nêu ý kiến của 11 vị đại biểu đề nghị.

Có ý kiến cho rằng, việc thực hiện tăng lương cơ sở năm 2023 là cần thiết; nhưng cũng cần điều chỉnh trợ cấp bảo trợ xã hội ở mức cao hơn do hiện tại, mức hỗ trợ (360.000 đồng/người/ tháng) còn khá thấp so với mức chuẩn nghèo ở thành thị và nông thôn và cũng điều chỉnh từ ngày 1-7-2023 để bảo đảm tính thống nhất.

Có ý kiến nhất trí tăng lương tối thiểu, tuy nhiên đề nghị không tăng đồng đều, chỉ tăng cho bộ phận lương thấp, đồng thời phải có đánh giá lại mức sống cơ bản, mức sống tối thiểu theo vùng miền, khu vực. Đề nghị xem xét không tăng lương cơ sở đối với những đơn vị, địa phương có cơ chế đặc thù.

Bộ Tài chính có tân Thứ trưởng

Ngày 26-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Cao Anh Tuấn

Ông Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ tháng 6-2019. Ông có hơn 30 năm làm việc trong ngành tài chính, trong đó phần lớn thời gian công tác trong lĩnh vực thuế.

Trong thời gian ông Cao Anh Tuấn giữ chức Tổng cục trưởng, ngành thuế có nhiều dấu ấn trong việc triển khai hoá đơn điện tử, quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, quản lý thuế đối với các nền tảng xuyên biên giới...

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, cấp có thẩm quyền quyết định nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện tại, Bộ Tài chính có 3 Thứ trưởng gồm ông Tạ Anh Tuấn, ông Nguyễn Đức Chi và ông Võ Thành Hưng. Với quyết định bổ nhiệm trên, Bộ Tài chính có 4 Thứ trưởng.

2 công ty điện lực thua kiện, phải thanh toán gần 12 tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ban hành bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán điện giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Danh, Công ty TNHH Năng lượng xanh Vạn Phát và bị đơn là Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Gia Lai.

Trụ sở Công ty Điện lực Gia Lai

Theo nội dung vụ án, Công ty Thanh Danh, Vạn Phát ký hợp đồng mua bán ĐMTMN (điện mặt trời mái nhà) tại tỉnh Gia Lai.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Thanh Danh, Vạn Phát đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ của mình nhưng phía Công ty Điện lực chỉ mới thanh toán tiền điện 3 lần. Công ty Thanh Danh, Vạn Phát liên tục có văn bản đề nghị giải quyết vụ việc.

Điện lực Gia Lai cho rằng 2 công ty trên đã nâng vượt công suất với hợp đồng mua bán điện. Do đó, đơn vị không xác nhận sản lượng điện sản xuất của hệ thống để thanh toán tiền điện. Tuy nhiên, theo Công ty Thanh Danh, Vạn Phát, họ hoàn toàn không gắn thêm tấm pin, không nâng công suất của hệ thống.

Căn cứ hồ sơ vụ án và trình bày của các bên liên quan, HĐXX Tòa án nhân dân TP Pleiku quyết định:

Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai phải liên đới thanh toán cho Công ty Thanh Danh số tiền bán điện và tiền lãi suất do chậm thanh toán là gần 5,9 tỷ đồng; thanh toán cho Công ty Vạn Phát số tiền bán điện và tiền lãi suất do chậm thanh toán là hơn 5,8 tỷ đồng.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai phải liên đới chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 120 triệu đồng.

Cán bộ huyện tử vong sau tai nạn hy hữu

Nạn nhân tử vong sau khi tông trúng con bò băng qua đường

Lãnh đạo Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) đã xác nhận thông tin một cán bộ công tác trên địa bàn huyện không may tử vong do tai nạn giao thông.

Theo đó, chiều 25-10, trong lúc điều khiển xe máy qua xã Đại Phong (Đại Lộc, Quảng Nam), anh Zơrâm Kiệu, cán bộ Đội quản lý thị trường huyện Đông Giang tông trúng một con bò chạy băng qua đường. Sau cú va chạm mạnh, anh Kiệu ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Được biết, trong chiều 25-10, tại địa bàn huyện Đại Lộc trời đổ mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

