Tin tức 24h qua: Một bị hại trong vụ Alibaba được bồi thường hơn 23 tỉ đồng

Một bị hại trong vụ Alibaba được bồi thường hơn 23 tỉ đồng

Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), bước sang ngày tuyên án thứ hai, danh sách tất cả 4.548 người được HĐXX xác định là bị hại trong vụ án (có tài liệu, chứng cứ chứng minh) đã được công bố. Trong các bị hại có những người được tuyên nhận vài chục triệu, vài trăm triệu hoặc hàng tỉ đồng. Số tiền trung bình mà các bị hại được nhận là khoảng 500-600 triệu đồng.

Đáng chú ý trong đó có bị hại Nguyễn Phước H được tuyên nhận bồi thường hơn 23,9 tỉ đồng.

Nhóm 39 bị hại yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để nhận đất không được HĐXX chấp nhận. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với những khách hàng chưa được xác định là bị hại trong vụ án này, HĐXX cho biết những người này có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước đó, trong ngày tuyên án đầu tiên (29/12), HĐXX đã tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 2.446 tỉ đồng cho 4.548 bị hại. Đồng thời, tòa còn tuyên trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo trong vụ án.

Thêm 2 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ

Ngày 31/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 50-19D (đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo quận Bình Tân, TP HCM) và 99-03D (thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Công an thực hiện lệnh tố tụng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-03D

Các đơn vị này bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian các đơn vị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

Sát hại bố mẹ chú rể để ngăn cản đám cưới "người yêu cũ"

Khoảng 2h ngày 30/12/2022, tại xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ án giết người với thủ đoạn manh động, liều lĩnh.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thế Giới bị đâm tử vong tại chỗ và vợ là bà Nguyễn Thị Hợi bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau hơn 15 giờ tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Đăng Mạnh (SN 1999), ở xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Đối tượng Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ Đăng Mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với V.T.S (SN 1999), là người cùng quê. Gần đây Mạnh phát hiện chị V.T.S và anh N.T.T (SN 1998, là con của nạn nhân Nguyễn Thế Giới và Nguyễn Thị Hợi) chuẩn bị kết hôn.

Để ngăn cản đám cưới, khoảng 23h30 ngày 29/12, Mạnh chuẩn bị dao và đột nhập vào nhà ông Giới. Đến khoảng 2h ngày 30/12, Mạnh đã ra tay sát hại khiến ông Giới và bà Hợi.

Đề nghị truy tố cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bị can Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Đức Đảng. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, và 4 người khác là cấp dưới của bị can này về cùng tội danh trên.

Theo đó, 4 cấp dưới của ông Tuấn cũng bị đề nghị truy tố gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh, kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là Phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư. 7 người còn lại bị đề nghị truy tố gồm các cựu lãnh đạo, nhân viên của Công ty Kim Hòa Phát, Công ty CP đầu tư và định giá AIC, Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-mot-bi-hai-trong-vu-alibaba-uoc-boi-thuong-hon-23-ti-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-mot-bi-hai-trong-vu-alibaba-uoc-boi-thuong-hon-23-ti-ong-a588322.html