Tin tức 24h qua: Mối quan hệ giữa bà Nguyễn Phương Hằng và “Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang

Bà Nguyễn Phương Hằng được “Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang cung cấp thông tin; Tuyên án vụ xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không ở TP HCM… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bà Nguyễn Phương Hằng được “Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang cung cấp thông tin

Ngày 13/7, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nhâm Hoàng Khang

Theo cáo trạng, Khang đã phát hiện các lỗi bảo mật trên trang website sàn T-Rex của ông V.N.C.

Sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang gọi điện cho nhân viên của ông C. dọa sẽ đánh sập sàn T-Rex. Do lo sợ nên từ ngày 11/11/2020 đến 1/2/2021, phía ông C. đã chuyển cho Khang gần 292 triệu đồng.

Theo ông C., Khang còn chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác.

Tại cơ quan điều tra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook mang tên "Đạo diễn Hoa Hạ" của bà P.T.A.P., sau đó cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty Đại Nam).

Nhâm Hoàng Khang còn khai nhận, đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang nội bộ của báo điện tử VOV.

Do bà P. xác định không bị thiệt hại và không tố cáo và báo điện tử VOV xác định danh sách 85 tài khoản người dùng không liên quan đến website của báo nên Công an TP.HCM đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang.

Nhâm Hoàng Khang là một lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng và được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

Tuyên án vụ xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không ở TP HCM

Chiều 14/7, phiên xét xử sơ thẩm lần 2 của TAND Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Phong là tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong bị tuyên phạt 7 năm tù

HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định Phong không có giấy phép lái xe, đã dùng giấy tờ giả chở nhóm bạn đi từ đường Hồng Hà, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, không làm chủ tốc độ, đã va chạm với xe máy, làm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, một người thương tật 79%.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác... nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù; buộc Phong bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike ngụ quận 12, đã tử vong) số tiền 417 triệu đồng; bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhận bị thương tật vĩnh viễn 79%) tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

HĐXX cũng tuyên hủy bỏ văn bản chuyển nhượng hợp đồng căn hộ tại quận Gò Vấp giữa bà Mi (mẹ Phong) và Phong. Tiếp tục duy trì biện pháp kê biên tài sản căn hộ trên cho đến khi có quyết định khác để đảm bảo bồi thường cho các nạn nhân.

Nhận hối lộ hơn 18 tỉ của “trùm” xăng lậu, cựu đại tá đối diện án chung thân

Ngày 14/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép... Đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.

Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh bị đề nghị án chung thân về tội nhận hối lộ (ảnh: PLO)

Trong vụ án này, 12 trong số 14 bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Trong đó, VKS đề nghị tuyên phạt ông Lê Văn Minh (cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) 15-17 năm tù; ông Lê Xuân Thanh (cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 15 năm tù, ông Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 9-11 năm tù…

Tám bị cáo khác, chủ yếu là các cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển, bị đề nghị từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù, cùng về tội danh nêu trên.

Riêng ông Nguyễn Thế Anh - cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị đề nghị tù chung thân về tội nhận hối lộ và 1-2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Danh Thoại - cựu trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, là người duy nhất bị truy tố tội buôn lậu, với mức án đề nghị 7-9 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Cao Phước Hoài (lao động tự do, trú tại Bình Định) bị đề nghị 6-7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Diễn biến mới trong vụ “trùm” giang hồ Quân “xa lộ” bị sát hại

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ sát hại Mai Văn Quân (SN 1966, biệt danh Quân "xa lộ"), đại ca khu giáp ranh Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai.

CQĐT đề nghị VKS truy tố tổng cộng 15 bị can trong đó có Võ Thuỳ Linh (sinh năm 1991) và mới nhất là Lý Văn Tư (bị bắt tại Campuchia đưa về Việt Nam sau này) về tội Giết người. Hai bị can Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ bị đề nghị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Qua gần 10 lần điều tra bổ sung, trong kết luận lần này, CQĐT xác định Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội Che giấu tội phạm, cần phải khởi tố xử lý theo pháp luật.

Giữa tháng 12/2021, TAND TP.HCM mở phiên xử và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ bảy vấn đề (ảnh : PLO)

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp mua bán căn nhà 90 Sương Nguyệt Ánh. Bà Tuyết (người mua) đã nhờ Linh, Tư gặp ông Nguyễn Anh Trung (chồng của người ký tên bán nhà) để giải quyết. Sau đó, Linh và Mai Văn Quân xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 4/11/2019, Linh và Tư đã nhờ Nguyễn Tiến Minh Tài, Hồ Thanh Phương cùng đồng bọn dùng hung khí chém Quân. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giữa tháng 12/2021, TAND TP.HCM mở phiên xử và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ bảy vấn đề. Theo đó, làm rõ mối các quan hệ trong việc mua bán căn nhà, về việc ai là chủ sở hữu và thế chấp căn nhà này cho ngân hàng ra sao? Đáng chú ý là cần làm rõ mối quan hệ giữa Linh, bà Tuyết với Tư…

