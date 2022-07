Tin tức 24h qua: Án mạng đau lòng, bố đâm chết con gái và bạn trai của con

Thứ Ba, ngày 05/07/2022 20:34 PM (GMT+7)

Bố đâm chết con gái và bạn trai của con rồi tự sát; Phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 ở TP.HCM;... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Án mạng đau lòng ở Nghệ An: Bố đâm chết con gái và bạn trai của con rồi tự sát

Sáng 5/7, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về vụ việc bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai của con rồi tự tử gây xôn xao dư luận tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Nghi phạm Lê Đình Ngọc đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an - Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc (SN 1980), trú tại xóm 2, xã Bài Sơn, Đô Lương. Ngọc đã dùng dao đâm chết con gái là L.T.T.N. (SN 2005) và anh H.Q.A. (SN 2003, bạn trai của N), trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 18 giờ ngày 4/7, chị L.T.T.N. đưa bạn trai là anh H.Q.A. về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N. và anh A. nảy sinh mâu thuẫn với ông Lê Đình Ngọc (bố chị N.).

Bực tức vì bị xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm chị N. và anh A. Sau khi gây án, Lê Đình Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao uống nhưng không chết.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc để điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

5 thanh niên tham gia phá ruộng dưa hấu của cụ ông ở Nghệ An

Liên quan đến sự việc cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa bị phá nát ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, công an huyện Diễn Châu đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản gồm: C.V.C (SN 2002); C.M.N (SN 2004); N.T.T (SN 2005); N.Đ.P (SN 2004) và L.T.H (SN 2004), cùng ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trưa ngày 3/7, khi đến hái trộm dưa hấu tại ruộng của ông Phan Văn Tôn ở xã Diễn Kỷ, Diễn Châu thì bị người dân phát hiện, nhắc nhở.

Sau khi bị nhắc nhở, cả nhóm bỏ đi uống rượu. Khi thấy trên đồng vắng bóng người, cả nhóm quay lại ruộng dưa của ông Tôn hái trộm ăn và phá nát nhiều quả với mục đích để trả thù.

Ông Tôn nằm khóc giữa ruộng dưa hấu bị phá hoại.

Chiều 5/7, anh Dũng (ở Nghệ An), cho biết, sáng cùng ngày anh có mặt tại ruộng dưa nhà ông Tôn. Tại đây, ông Tôn muốn nhờ anh Dũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay giúp đỡ ông, bà lúc khó khăn. Vợ chồng ông bà bày tỏ muốn bãi nại, xin chính quyền tha cho nhóm thanh niên suy nghĩ bồng bột mà phá ruộng dưa hấu của ông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh ông Tôn nằm vật lộn khóc lóc khi chứng kiến hàng trăm quả dưa hấu đến kỳ thu hoạch của gia đình bị kẻ xấu đập vỡ nát.

Đến sáng 4/7, ông Tôn đã lên trình báo với xã về việc vườn dưa hấu của gia đình bị kẻ xấu phá. Sau khi xảy ra sự việc, ông Tôn được các mạnh thường quân ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

Phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 ở TP.HCM

Chiều 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP vừa ghi nhận 3 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 có kết quả giải trình tự gen xác định nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5.

Hai BN nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 là chị em (cùng 23 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Rất đông dân phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi nhắc lại. Ảnh: TRẦN NGỌC

BN thứ 3 là nữ, 11 tuổi, ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. BN được lấy mẫu giám sát biến thể mới và có kết quả xác định nhiễm biến thể mới Omicron BA.5. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 17/6 đến nay, BN chỉ ở nhà, không tiếp xúc người lạ.

Nữ sinh viên kể lại lúc nhận được thư "xin ngủ cùng" của ông hàng xóm

Ngày 5/7, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông ở phường Đại Kim có hành vi quấy rối, viết thư "xin ngủ cùng" cô gái hàng xóm lúc nửa đêm.

Cô gái bị quấy rối trong vụ việc là Đ.M.P. (SN 2001, nữ sinh viên, trú tại phường Đại Kim). P. cho biết, vào đêm 28/6, khi đó chỉ có một mình cô ở nhà thì thấy có người gõ cửa. Khi cô ra ngoài để mở cửa thì không thấy ai nhưng phát hiện bức thư trong nhà.

Cận cảnh lá thư xin “ngủ cùng em đêm nay“ - Ảnh: FB

Nội dung trong lá thư viết: "Anh muốn đêm nay ngủ với em tý, khoảng 30 phút anh gửi em 2 triệu". Bên cạnh đó, chủ nhân của lá thư còn "dặn dò" cô gái đồng ý thì tắt đèn rồi bật sáng 2 lần, không đồng ý thì không sao. "Em chỉ biết vậy, không nên nói cho ai biết, anh chỉ dặn vậy thôi, em nên biết điều...".

Sau khi nhận được lá thư trên, P. rất bất ngờ và ban đầu nghĩ rằng người làm việc này là nam thanh niên có ý trêu đùa. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại camera an ninh thì chủ nhân trong bức thư lại là người đàn ông trung tuổi.

Qua hình ảnh trong camera, P. thấy người đàn ông này có nhiều điểm giống với người hàng xóm. Sau đó, cô gái đăng tải vụ việc lên mạng xã hội rồi trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. P. khẳng định chỉ cần bên phía gia đình người đàn ông tình nghi là chủ nhân của lá thư tới gia đình cô gửi lời xin lỗi, cam kết không tái phạm thì cô sẽ chấm dứt mọi việc.

