Tin tức 24h qua: Lý do thủy điện xả lũ khi dân đang ngủ

Lý do thủy điện xả lũ khi dân đang ngủ

Huyện Quỳ Châu, Nghệ An chìm trong biển nước ngày 27/9.

Đợt mưa lũ vừa qua ở huyện Quỳ Châu xảy ra mưa to đến rất to, lũ trên các thượng nguồn chảy về lớn. Đồng thời các nhà máy thủy điện như Nhạn Hạc, Châu Thắng, Nậm Pông đã xả lũ với lưu lượng 2.000 - 2.500m3/s.

Ông Lê Hải Lý, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho hay, huyện đã có báo cáo thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, trong đó đề nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ, đánh giá nguyên nhân gây lũ lụt, trong đó xem xét quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện ngày 27/9.

Các thủy điện đều thực hiện xả lũ với lưu lượng lớn, nhưng chỉ thủy điện Châu Thắng có thông báo gửi huyện để có phương án cũng như thông báo tới nhân dân. Các nhà máy thủy điện khác chỉ thông báo về cho Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh cũng như Chi cục Thủy lợi. Khi huyện nhận được thông báo thì lũ lớn đã ùa về gây ngập lụt.

“Trận lũ lụt năm nay vượt xa những dự tính, nước dâng rất nhanh, dẫn đến bị bất ngờ. Về nguyên nhân, chúng ta có thể nhìn nhận do tính bất thường của thời tiết, nhưng một số người suy nghĩ theo hướng có thể do thủy điện xả lũ”, ông Lý nói.

Về nguyên nhân tăng lưu lượng xả lũ trong đêm, ông Hồ Ngọc Thiết, Giám đốc Công ty Cổ phần Prime Quế Phong, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Châu Thắng, giải thích: “Theo kế hoạch ban đầu lúc 23h30 tối 26/9, thủy điện có thông báo dự kiến xả lũ lúc 4h sáng 27/9, với lưu lượng 450m3/s. Tuy nhiên, lúc 2h sáng 27/9, thủy điện Nhạn Hạc phía trên thông báo xả lũ 1.100m3/s. Tình huống lúc đó bất ngờ, bất khả kháng nên buộc chúng tôi phải thông báo khẩn cấp, xin xả 1.200m3/s”.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết, ngày 13/10, Sở đã ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc.

Ngừng cấp nước cả huyện vì tài khoản công ty nước bị mất tiền

Công ty CP Cấp nước Chư Sê thông báo dừng cấp nước do tài khoản mất tiền. Ảnh: LK.

Chiều 18/10, bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận, UBND huyện đã nhận thông báo của Công ty CP Cấp nước Chư Sê về việc tạm ngưng cấp nước do tài khoản của công ty này bị khóa, mất hết tiền, không có tiền thanh toán tiền điện.

Cùng ngày, UBND huyện đã làm việc với Công ty CP Cấp nước Chư Sê và công ty đã cam kết không dừng cấp nước.

Trước đó, ngày 18/10, ông Lê Vĩnh Thịnh, Tổng giám đốc Công Ty CP Cấp Nước Chư Sê ra thông báo dừng cấp nước sinh hoạt toàn huyện Chư Sê gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, UBND Huyện Chư Sê, 7 xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo ông Thịnh, ngày 22/9các tài khoản ngân hàng của Công ty CP Cấp nước Chư Sê đều bị khóa. Tiền nước dân nộp vào không rút ra được và không biết mất đi đâu. Nên công ty không có tiền để thanh toán tiền điện kỳ tháng 9 vừa qua.

3 chủ tịch xã trong 1 huyện cùng bị tạm đình chỉ

Nhiều chung cư mini sai phép mọc lên ở huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) thời gian qua.

Ngày 18/10, liên quan đến các công trình, nhà ở có nhiều căn hộ (chung cư mini) vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết, Thường trực huyện ủy đã đồng ý giao UBND huyện ban hành quyết định tạm dừng hoạt động chỉ đạo UBND với 3 chủ tịch xã (Tân Xã, Thạch Hoà, Bình Yên) để tập trung xử lý các công trình vi phạm.

Thời gian tạm đình chỉ là từ nay đến hết tháng 12/2023. Trong thời gian này, 3 vị này phải giải quyết, xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Minh Hồng, trên địa bàn 3 xã này có 30 công trình sai phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc vi phạm PCCC. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có khoảng 400 nhà cho thuê trọ thấp tầng (1-2 tầng hoặc các nhà trọ cho thuê trọ ở cùng với hộ gia đình).

Hàng nghìn m3 nước sông Đuống đang cấp về cho cư dân KĐT Thanh Hà

Đêm qua, cư dân cụm chung cư HH03-B1.3 xếp hàng dài chờ lấy nước sạch được cộng đồng OFFB và các mạnh thường quân hỗ trợ

Chiều 18/10, ông Lê Văn Du, Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.Hà Nội cho biết, trước tình hình thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, Sở Xây dựng đã phối hợp, đôn đốc các đơn vi liên quan để điều phối nước mặt sông Đuống cho các chung cư thuộc KĐT Thanh Hà.

Cùng với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí Thư Thành ủy Hà Nội, từ sáng 18/10, đã điều tiết tăng lưu lượng nước sạch sông Đuống về KĐT Thanh Hà với lưu lượng 110m3/h thông qua hệ thống truyền tải của nước sạch Hà Đông, tổng lượng nước về khoảng 2.600m3/ngày.

“Lượng nước được điều tiết về tính từ 6h sáng tới 14h giờ chiều nay đã được 1.200m3. Nguồn nước sạch sông Đuống sẽ được đưa vào bể chứa (thuộc trạm cấp nước của Công ty nước sạch Thanh Hà – PV) để dùng bơm tăng áp của trạm điều phối nước cho các tòa nhà.”, ông Dư nói và khẳng định hiện đã dừng nguồn nước khai thác từ trạm cấp nước của Công ty nước sạch Thanh Hà.

Trước đó, từ tối 14/10 tới hôm nay (18/10), hàng nghìn cư dân sinh sống ở KĐT Thanh Hà rơi vào cảnh không có nước sinh hoạt để sử dụng.

Trước tình trạng mất nước kéo dài, từ ngày 15/10, cuộc sống của hàng nghìn hộ cư dân khu đô thị bị đảo lộn. Họ phải mua nước sạch đóng bình hoặc mua chung xe bồn để sử dụng. Việc nấu ăn, giặt quần áo tắm rửa gặp vô vàn khó khăn, thậm chí có gia đình vì không có nước sạch để rửa bát phải dùng màng bọc thực phẩm lót vào bát đũa để sau khi ăn chỉ cần lột lớp màng bọc bỏ đi mà không phải rửa bát.

