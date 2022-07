Tin tức 24h qua: Hút thuốc lá điện tử chứa ma túy, nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội hôn mê sâu

Thứ Tư, ngày 27/07/2022 20:57 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hút thuốc lá điện tử chứa ma túy, nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội hôn mê sâu; Lỗi động cơ, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Hút thuốc lá điện tử có chứa ma túy, nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội hôn mê sâu

Bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở Hà Nội) được đưa vào viện cấp cứu rạng sáng 26/7, trong tình trạng rất nặng: hôn mê sâu, huyết áp xuống thấp, tổn thương đa cơ quan rất nặng.

Theo tìm hiểu, trước đó vào tối 25/7, nữ sinh này có sử dụng thuốc lá điện tử với nhóm bạn. Kết quả xét nghiệm mẫu dung dịch thuốc lá điện tử bệnh nhân sử dụng (thực hiện tại Viện Pháp y Quốc gia) cho thấy, trong mẫu dung dịch này có một loại chất cần sa tổng hợp có tên là ADB- BUTINACA. Đây là một hợp chất ma túy hoàn toàn mới.

Sau 2 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân đã cải thiện tốt hơn về tim mạch, não bộ, thận, tuy nhiên vẫn trong tình trạng hôn mê, cần theo dõi thêm để cải thiện chức năng não bộ.

Lý do tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác "loạn luân" liên quan tới Tịnh thất Bồng Lai

Ông Lê Tùng Vân (người đưa tay)

Ngày 27/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai.

Lý do là đang chờ thêm hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) mỗi người 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù, cùng về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Lỗi động cơ, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng

Hình ảnh chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: V.T.D.

Chiều 27/7, một lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, sáng cùng ngày, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố kỹ thuật khi vừa cất cánh.

Đây là máy bay A321 mang số hiệu VN 7184 của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đi Hà Nội.

“Theo thông tin tôi nắm được, khi vừa cất cánh thì phi công phát hiện đồng hồ báo sự cố kỹ thuật ở động cơ. Ngay lập tức, phi công xin hạ cánh và đã hạ cánh an toàn. Đây là một sự cố hàng không bình thường. Tất cả những hành khách trên chuyến bay này đã được bố trí máy bay khác để tiếp tục hành trình”, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung cho hay.

Việt Nam phối hợp xác minh 4 thi thể chết cháy tại Anh

Hiện trường vụ cháy khu nhà kho. (Ảnh: Sky News)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 25/7, cảnh sát điều tra Anh thông báo phát hiện thi thể người trong khi phá dỡ một khu nhà bị cháy vùng Oldham, Manchester, Anh.

Cảnh sát cho biết, điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có thể liên quan tới vụ việc 4 người Việt Nam được báo cáo là mất tích trong thời gian gần đây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động liên lạc và làm việc với cảnh sát Manchester, đồng thời, liên hệ với các đầu mối trong cộng đồng người Việt Nam ở sở tại để nắm thông tin về các trường hợp công dân Việt Nam nghi mất tích trong thời gian gần đây.

Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh để cập nhật thông tin, thúc đẩy hoàn tất xác minh danh tính các nạn nhân trong thời gian sớm nhất; đồng thời chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-hut-thuoc-la-ien-tu-chua-ma-tuy-nu-sinh-20-tuoi-o-ha-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-hut-thuoc-la-ien-tu-chua-ma-tuy-nu-sinh-20-tuoi-o-ha-noi-hon-me-sau-a561703.html