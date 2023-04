Tin tức 24h qua: Khởi tố 65 bị can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khởi tố 65 bị can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Cơ quan chức năng thu giữ 50kg ma túy

Liên quan vụ việc 4 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines xách 11,48kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, hiện Công an TP HCM đã khởi tố 22 vụ án, bắt giữ 65 người, xử phạt hành chính 12 người, thu 50kg ma túy.

Công an TP HCM cho biết, chỉ trong thời gian 30 ngày, Công an TP và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16/3, do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma tuý từ Pháp về Việt Nam.

Đồng thời, phát hiện thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma tuý trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng…,

Các đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hoá quốc tế để vận chuyển ma tuý về Việt Nam.

Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma tuý này giao về cho một người tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng, giao cho các đối tượng tại TP HCM và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác.

Tiếp tục gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 26/4, một nguồn tin cho biết, lãnh đạo VKSND TP HCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày (từ ngày 25/4 đến 5/5) đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm khác cùng 1 tội danh.

Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 1 năm và vụ án đang trong giai đoạn nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố, xét xử.

Cũng trong ngày 26/4, luật sư Nguyễn Đức Hoàng (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) cho biết, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) đã có đơn đề nghị VKSND TP HCM phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại quận 1, quận 3 (TP HCM) cùng cổ phần tại Công ty CP Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng là chủ sở hữu.

Hiện đơn của ca sĩ Thủy Tiên đã được chuyển đến VKSND TP HCM. Phía ca sĩ Thủy Tiên cho biết có yêu cầu này để bảo đảm việc thi hành án.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đảm nhiệm thêm nhiệm vụ về quản lý vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. (Ảnh: Chính phủ)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức triển khai vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên Nguyễn Quang Vinh bị khởi tố

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên bị khởi tố.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên và 2 trung tâm sát hạch lái xe, ngày 26/4, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên về tội Nhận hối lộ.

Các bị can khác gồm 5 người là cán bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; 4 bị can còn lại là cán bộ 2 trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

