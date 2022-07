Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lý do tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác "loạn luân"

Thứ Tư, ngày 27/07/2022

Sau khi có kết quả, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chuyên môn, Công an tỉnh Long An sẽ phục hồi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 27-7, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai".

Trong 2 năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã thực hiện 3 hành vi, gồm: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, thời gian qua, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân (người đưa tay)

Vào cuộc xác minh đơn tố giác tội phạm, từ tháng 1 đến tháng 5-2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Riêng 2 nội dung có đơn thư tố cáo là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "loạn luân" thì cơ quan điều tra đã tiếp nhận thời gian qua chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An cho biết đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi này. Lý do là đang chờ thêm hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Sau khi có kết quả, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chuyên môn, Công an tỉnh Long An sẽ phục hồi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi nêu trên.

