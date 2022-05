Tin tức 24h qua: Gia đình 4 người gặp nạn nghi do ngộ độc khí ở TP Thủ Đức

Gia đình 4 người gặp nạn nghi do ngộ độc khí ở TP Thủ Đức; Truy tố lại tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không... là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Gia đình 4 người gặp nạn nghi do ngộ độc khí ở TP Thủ Đức

Bên trong căn phòng các nạn nhân tử vong. Ảnh: T.SANG

Sáng 18/5, người dân sinh sống tại đường số 6 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện hai vợ chồng và hai người con nằm bất động trong nhà. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng, đồng thời các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo báo cáo của Bệnh viện TP Thủ Đức, lúc 6 giờ 50 phút ngày 19/5, Bệnh viện tiếp nhận bốn trường hợp cùng trong một gia đình bị ngưng tim nghi do ngộ độc.

Người đưa các bệnh nhân vào bệnh viện cho biết gia đình 4 người đốt than nướng cá trước cửa phòng, tối ngủ chung phòng kín. Khoảng 6h sáng, sau khi gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời, người dân đã phá cửa vào phòng, thấy bốn người nằm bất tỉnh, tím tái, không thở.

Khi đến bệnh viện, hai vợ chồng và một người con trai đã tử vong, một người con gái 23 tuổi đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, người con gái cũng hôn mê sâu.

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ, nguyên nhân bước đầu nghi do ngộ độc khí.

Truy tố lại tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Ngày 17/5, VKSND quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trong diễn biến mới nhất, Công an quận Phú Nhuận đã kê biên căn hộ của Nguyễn Trần Hoàng Phong để đảm bảo thi hành án dân sự cho các nạn nhân trong vụ án.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỉ đồng cho nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bích Hường và hơn 400 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike, đã mất).

Cấp phúc thẩm nhận định vụ án còn nhiều vấn đề chưa làm rõ nên tuyên hủy án.

Theo hồ sơ, sáng 30/1/2020 (mùng 6 tết Canh Tý), chị Nguyễn Thị Bích Hường (là tiếp viên hàng không) đặt xe máy qua ứng dụng Grab để đi làm. Xe do ông Lê Mạnh Thường điều khiển vừa chở chị rời nhà thì bị một chiếc ô tô Mercedes 7 chỗ do Phong điều khiển chạy ngược chiều tông trực diện. Ông Thường tử vong, còn chị Hường bị thương tật 79%.

Cơ quan điều tra xác định Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/giờ (vượt quá tốc độ cho phép). Hiện Nguyễn Trần Hoàng Phong chưa bồi thường thiệt hại cho chị Hường và gia đình ông Thường.

U23 Việt Nam chưa đá bán kết, vé trận chung kết đã “cháy”

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết gặp đối thủ U23 Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào 19h tối 19/5.

Nếu thắng trong trận bán kết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự trận tranh huy chương vàng trên sân Mỹ Đình lúc 19h ngày 22/5.

Bắt đầu từ ngày 15/5, BTC SEA Games 31 đã mở bán vé trận chung kết môn bóng đá nam trên trang digiticket.vn. Mặc dù sân Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi nhưng BTC chỉ bán ra khoảng 20.000 vé, còn lại để dành cho khách mời.

Vé trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 trên trang chủ Digiticket đã thông báo “Hết hàng” (Ảnh chụp màn hình)

Vé trận chung kết gồm hai mệnh giá 300.000 đồng và 500.000 đồng. Mỗi người hâm mộ tương ứng với 1 tài khoản đã tạo trên website chính thức SEA Games 31 là FANID hoặc trên Digiticket được mua tối đa 2 vé/buổi thi đấu.

Rất nhanh chóng, chỉ sau thời gian ngắn mở bán, vé xem trận chung kết đã được bán hết dù chưa biết U23 Việt Nam có vượt qua bán kết hay không.

Nắm bắt được sự khan hiếm của vé và tâm lý muốn sở hữu tấm vé trận chung kết, các “chợ online” được mở ra và công khai rao bán vé với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc.

Theo các phe vé, nếu U23 Việt Nam vượt qua bán kết và gặp U23 Thái Lan tại trận chung kết thì giá vé sẽ còn được đẩy cao hơn nữa. Đây là trận chung kết rất được người hâm mộ mong chờ từ 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Trong hai ngày 16 và 17-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị kỷ luật

UBKT T.Ư đề nghị kỷ luật ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch Hà Nội

Trong hai ngày 16 và 17/5/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 15.

Theo đó, thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 13, UBKT Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự đảng Bộ Y tế.

Đối với các cán bộ liên quan ở Bộ Khoa học và Công nghệ, UBKT Trung ương quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cảnh cáo các ông: Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thiện Thành - nguyên Giám đốc Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Lê Bách Quang - Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

