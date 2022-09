2 cô gái dẫn theo 1 công an vào chung cư đánh ghen

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin bảo vệ một chung cư ở TP Thủ Đức dẫn theo người không sinh sống tại chung cư lên xô xát tại tầng 21.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã cho các bên mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát nhau tại một chung cư ở phường Phú Hữu tự hoà giải do vụ việc không mang tính chất nghiêm trọng.

Người mặc đồ công an được bảo vệ chung cư bấm thang máy cho lên. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25-9, hai cô gái ngụ tại tầng 9 của chung cư The Eastern, đường Liên Phường xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên T ngụ tại tầng 21.

Sau đó, hai cô gái này dẫn theo một người đàn ông mặc đồ công an, bảo vệ chung cư bấm thang máy dẫn lên tầng 21.

Khi vừa gặp anh T, cả ba người lao vào xô xát với anh T. Vụ việc sau đó được bảo vệ và cư dân can ngăn, anh T bị đánh ở đầu, chảy máu.

Vụ việc được người dân đưa lên mạng xã hội. Công an phường Phú Hữu sau đó có mặt giải quyết vụ việc.

Một lãnh đạo Công an TP Thủ Đức xác nhận có vụ xô xát trên. Vị này nói thêm người mặc đồ công an trên là người yêu của một cô gái và là công an một đơn vị tại TP Thủ Đức.

“Hai nam, hai nữ có tát nhau do ghen tuông, nhưng vụ việc không mang tính chất nghiêm trọng nên hai bên tự hoà giải” - lãnh đạo này nói thêm.

