Tin tức 24h qua: Đổi gạo lấy vũ khí ở Đắk Lắk, thu được hàng trăm khẩu súng

Đổi gạo lấy vũ khí ở Đắk Lắk, thu được hàng trăm khẩu súng

Ngày 7/7, thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" tại nhiều xã trên địa bàn.

Theo thượng tá Hòa, huyện Ea H’leo là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tại địa bàn các xã vùng sâu, một số người dân vẫn tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng, gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thu được nhiều súng tự chế, quân dụng, vật liệu nổ tại điểm đổi gạo lấy vũ khí

Trưởng Công an huyện Ea H'leo cho rằng, trước đây, người dân có súng lo sợ bị lực lượng chức năng xử lý nên không dám giao nộp. Sau khi, Công an huyện Ea H’leo phát động chương trình “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo”, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số rất vui mừng ủng hộ.

Sau 10 ngày triển khai tại các xã, Công an huyện Ea H’leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng các loại, có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm.

Tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng cùng về hành vi Trộm cắp tài sản. Các cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) nêu trên bị khởi tố do liên quan đến vụ bắn dê của dân.

3 cán bộ công an thời điểm sau khi bị người dân phát hiện bắn dê của dân. Ảnh: Facebook

Theo Công an TP Hà Nội, trưa ngày 26/6, 3 cán bộ công an trên đi xe ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Chủ quán bị tố "chặt chém" suất cơm 160 nghìn đồng lên tiếng

Liên quan đến sự việc quán cơm gần cổng Bệnh viện Bạch Mai bị tố “chặt chém” 160 nghìn đồng/suất, ngày 7/7, trao đổi với PV, bà V.T.H. (chủ quán cơm) cho biết, ngày 6/7, bà đã lên Công an phường Phương Mai làm việc.

Theo bà H., chiều 4/7, bà đi vắng, nhân viên ở nhà bán cơm. Lúc này, có khách vào gọi cơm sườn, nhân viên bảo khách nhiều sườn là nhiều tiền hơn. Sau đó, nhân viên báo giá với khách suất cơm 160 nghìn đồng.

Bà H. cho rằng, bà bán cơm ở ngõ 4, Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) nhiều năm nay. Trước khi khách vào bàn ăn, quán đều yêu cầu khách trả tiền trước.

Trước thông tin quán bị tố nhiều lần “chặt chém”, bà H. nói: “thuận mua vừa bán, tôi không bao giờ chặt chém khách. Nếu khách không muốn ăn có thể đi ra”.

Suất cơm 160 nghìn đồng bị tố trên mạng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin một quán cơm bình dân gần cổng sau Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) "chặt chém" khách suất cơm (gồm: cơm, sườn, chả cuốn và một ít rau) với giá 160 nghìn đồng. Nhiều người cho rằng, suất cơm 160 nghìn đồng như ảnh là quá đắt. Có không ít người cũng cho biết, quán cơm này từng nhiều lần bị phản ánh “chặt chém” khách.

10 trận động đất xảy ra ở Kon Tum sáng nay

Từ rạng sáng đến trưa 7/7, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra liên tiếp 10 trận động đất với các cường độ khác nhau.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 1 giờ 17 phút 13 giây, có độ lớn 3.1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.799 độ vĩ Bắc, 108.618 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Chỉ trong 1 buổi, tại tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 10 trận động đất

Tiếp đó lúc 9 giờ 31 phút 31 giây, trận động đất có độ lớn 3.9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.783 độ vĩ Bắc, 108.331 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Sau đó, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 9 trận động đất khác với các cường độ khác nhau.

Hiện các trận động đất này đang được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-oi-gao-lay-vu-khi-o-ak-lak-thu-uoc-hang-tram-khau-sun...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-oi-gao-lay-vu-khi-o-ak-lak-thu-uoc-hang-tram-khau-sung-a616184.html