Tin tức 24h qua: Đổ xô đi bắt cá “khủng” dưới chân đập thủy điện

Người dân đổ xô đi bắt cá “khủng” dưới chân đập thủy điện

Đầu giờ chiều 25/8, nhà máy Thủy điện Trị An (tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đóng cửa đập kết thúc việc xả tràn.

Trước đó, vào đầu tháng 8, do lượng nước từ thượng lưu về nhiều, Thủy điện Trị An đã xả nước qua tràn để đảm bảo an toàn cho đập. Đến ngày 25/8, căn cứ vào tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai và lưu lượng nước xả từ các nhà máy thủy điện bậc thang trên về hồ, Thủy điện Trị An quyết định ngừng xả tràn.

Ngay sau khi nhà máy thủy điện ngưng xả tràn, hàng trăm người mang theo nhiều loại ngư cụ ào xuống chân đập để bắt cá.

Rất nhiều các loại cá chép, lăng, mè, trắm có có trọng lượng từ vài kg đến hơn chục kg đã được người dân đánh bắt.

Bé trai mồ côi mẹ bị lột trần giữa đường và đánh đập tàn nhẫn

Ngày 25-8, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân trong vụ việc là cháu T.P.C.T. (8 tuổi).

Công an đã bắt khẩn cấp với bà Trang về hành vi hành hạ người khác. Ảnh: CA

Cháu T. là con của anh P.T.C. (52 tuổi), mẹ ruột cháu đã mất. Cháu sống cùng bố tại căn nhà ở phường An Phú Đông. Hằng ngày, anh C. cùng vợ (không phải mẹ ruột của cháu T.) đi làm. Do đang trong thời gian nghỉ hè, cháu T. được anh C. gửi cho hàng xóm là Trang chăm sóc, dạy kèm từ khoảng tháng 6-2023.

Trong khoảng thời gian này, bà Trang đã nhiều lần đánh đập cháu T bằng các vật dụng khác nhau.

Đến ngày 23-8, bà Trang cởi quần áo cháu T, rồi dùng dây cáp internet buộc cháu vào trụ điện, rồi chửi bới, đánh đập. Vụ việc xảy ra ở nơi công cộng, nhiều người dân chứng kiến, camera an ninh gần đó cũng ghi lại diễn biễn vụ việc.

Khai với công an, bà Trang cho rằng cháu T. không vâng lời nên đã đánh cháu.

Vào cuộc điều tra, công an thu giữ tang vật là một cây chổi, một dây thắt lưng bằng da, một sợi dây cáp internet... Qua kiểm tra dấu vết trên cơ thể cháu T, cơ quan công an ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím.

Tài xế xe phân khối lớn tử vong tại chỗ sau TNGT

Chiếc xe phân khối lớn của nạn nhân

Sáng 25-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe container làm một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng cùng ngày, anh V.M.T (SN 1990, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn hiệu KTM 790 DUKE chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một.

Đến đoạn đình thần Tân Ninh (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), xe này tông vào hông trái của chiếc xe container đang rẽ phải từ trong bãi ra.

Cú va chạm khiến anh T. cùng chiếc mô tô văng xa gần 10m, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hành hạ dã man khiến bé trai 17 tháng tuổi tử vong, hai bảo mẫu lĩnh án

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992, đều ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Hai bị cáo tại phiên xử

Theo cáo trạng, An và Lành là những người không có bằng cấp, chứng chỉ về nuôi dạy trẻ, không được cấp phép mở lớp trông giữ trẻ.

Ngày 23/2/2023, An và Lành trông 7 cháu bé, trong đó có bé trai P.T.Đ. ( 17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội). Sáng cùng ngày, thấy cháu Đ. chạy ra phòng ngoài đứng quấy khóc, Lành đã bế cháu vào phòng ngủ và ném cháu xuống nền nhà có trải đệm xốp, làm đầu cháu bị đập vào đệm xốp. Tiếp theo, Lành tát 2 cái vào mặt cháu Đ. Thấy cháu vẫn khóc, An đi đến dẫm, đạp vào bụng, ngực, vùng tai trái của cháu Đ.

Đến ngày 26/2, trong khi trông cháu Đ., thấy cháu quấy khóc An đã bế xốc nách, ném cháu xuống nền nhà và đạp vào người cháu khiến bé bất tỉnh, miệng nôn trớ.

Sau đó, An gọi mẹ cháu Đ. đến và đưa bé đi cấp cứu. Đến chiều 2/3, cháu Đ. tử vong tại nhà vì suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.

Trong suốt phiên xử, mẹ bị hại khóc nấc khi các bị cáo khai rõ từng hành vi bạo hành con mình. Tại tòa, bị cáo An nói không cố ý và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Chồng bị cáo An cho biết, gia đình đã bồi thường 215 triệu đồng cho bị hại. Còn gia đình bị cáo Lành cũng bồi thường 225 triệu đồng.

Sau nửa ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị An mức án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Lành mức án 20 năm tù.

