Lời khai người phụ nữ đánh bé trai mồ côi mẹ ở quận 12

Ngày 25-8, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân trong vụ việc là cháu TPCT (8 tuổi).

Theo điều tra, cháu T là con của anh PTC (52 tuổi). Hàng ngày cháu sống cùng bố tại căn nhà trên địa bàn KP3, phường An Phú Đông.

Hàng ngày, anh C cùng vợ (không phải mẹ ruột của cháu T) đi làm. Do đang trong thời gian nghỉ hè, cháu T được anh C gửi cho hàng xóm là Trang chăm sóc, dạy kèm từ khoảng tháng 6-2023.

Trong khoảng thời gian này, bà Trang đã khoảng 10 lần đánh đập cháu T bằng các vật dụng như đũa tre, cán chổi, dây thắt lưng. Bà Trang không thể nhớ các lần đánh đập vào lúc nào do quá nhiều.

Đến ngày 23-8, bà Trang cởi quần áo cháu T, rồi dùng dây cáp Internet buộc cháu vào trụ điện, rồi chửi bới, đánh đập bằng cây chổi. Vụ việc xảy ra ở nơi công cộng, nhiều người dân chứng kiến và quay clip. Diễn biến cũng được camera an ninh gần đó ghi lại.

Một số người dân đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội và báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã mời làm việc với Trang. Người phụ nữ khai nhận đã đánh cháu T chừng 10 lần tại nhà cháu và được chị và em cùng cha khác mẹ của cháu T nhìn thấy.

Khai với công an, bà Trang cho rằng cháu T không vâng lời. Những lần này, Trang bắt cháu nằm sấp rồi dùng vật dụng như đũa tre, thắt lưng, cán chổi đánh khoảng năm đến sáu cái.

Đỉnh điểm là vào chiều ngày 23-8, cháu T không làm bài nên Trang tức giận, cởi hết quần áo cháu rồi kéo ra trước nhà đánh đập, dùng dây cáp buộc vào trụ điện và tiếp tục chửi và đánh.

Cháu T vùng vẫy, khóc thảm thiết và thoát khỏi dây trói thì tiếp tục bị Trang đuổi đánh bằng cán chổi khoảng 28 cái. Vụ việc khiến cháu bé bị nhiều vết bầm trên cơ thể. Nhiều người dân phát hiện, ngăn cản nhưng bất thành.

Vào cuộc điều tra, công an thu giữ tang vật là một cây chổi dài khoảng 75cm, cán chổi bằng nhựa màu xanh, một dây thắt lưng bằng da màu đen, dài khoảng 1,2 mét bản rộng khoảng 3,5 cm, một chiếc đũa tre dài khoảng 37cm, tròn, có đường kính khoảng 1cm, một sợi dây cáp Internet dài khoảng 3,2 m.

Qua kiểm tra dấu vết trên cơ thể cháu T, cơ quan công an ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím.

Theo UBND phường An Phú Đông, cháu T là con riêng của anh C, mẹ của cháu đã mất. Hiện cháu đang sống cùng với anh C và vợ. Người đàn ông cũng có biết chuyện con mình bị đánh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

