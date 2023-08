Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân khóc nấc, 2 bảo mẫu lĩnh án

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành là những người không có bằng cấp, chứng chỉ về nuôi dạy trẻ, không được cấp có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông giữ trẻ. Khoảng tháng 11/2022, An và Lành thuê nhà ông N.B.T., ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín để mở lớp trông giữ trẻ trái phép. Ngày 23/2/2023, An và Lành trông 7 cháu bé, trong đó có cháu Đ. Khoảng 9h30 cùng ngày, 2 bảo mẫu thấy cháu Đ chạy ra phòng ngoài đứng quấy khóc. Lành đã dùng hai tay bế cháu vào phòng ngủ và ném cháu xuống nền nhà có trải đệm xốp, làm đầu cháu bị đập vào đệm xốp. Tiếp theo, Lành dùng tay phải tát 2 cái vào mặt bên phải và bên trái cháu Đ. Khi thấy cháu vẫn khóc, An đi đến chỗ cháu Đ nằm dẫm, đạp vào bụng, ngực, vùng tai trái của cháu Đ. Đến ngày 26/2, trong khi trông cháu Đ, An thấy cháu quấy khóc nên đã bế xốc nách, ném cháu Đ xuống nền nhà và dùng chân đạp vào người cháu khiến bé bất tỉnh, miệng nôn trớ. Sau đó, An đã gọi điện thoại cho chị T (là mẹ cháu Đ) đến và đưa bé đến Trạm Y tế của xã Vạn Điểm để cấp cứu. Sau đó, cháu Đ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp I và Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Đến chiều 2/3, cháu Đ tử vong tại nhà vì suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.