Tin tức 24h qua: Diễn biến ngày cứu nạn thứ 10 vụ bé trai rơi vào trụ bê-tông

Diễn biến ngày cứu nạn thứ 10 vụ bé trai rơi vào trụ bê-tông

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

UBND tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo các bộ, ngành tình hình cứu nạn tại công trình cầu kênh Rọc Sen, thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Theo đó, đến 6h ngày 9/1, công trường đã lắp xong vòng vây cọc ván thép để giữ ổn định cho thiết bị thi công và thiết bị đào đất.

Lực lượng chức năng đang điều động búa rung 180kW vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải về, dự kiến chiều 9/1 sẽ đến. Như vậy, cơ bản các máy móc thiết bị cần thiết để thi công đã đầy đủ.

Trước đó, vào khoảng 11h30, ngày 31/12/2022, tại khu vực công trình đang thi công mố cầu Rọc Sen, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cùng 3 em nhỏ khác rủ nhau vào khu vực công trình nêu trên để nhặt sắt vụn.

Do bất cẩn, nên cháu Nam bị rơi xuống ống trụ cọc bê tông ly tâm D500 (lỗ cọc đường kính 25cm, độ sâu 35m).

Đại tá Đinh Văn Nơi được thăng hàm Thiếu tướng

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi. Ảnh: PLO

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Ông Đinh Văn Nơi có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông trưởng thành nghề nghiệp tại quê hương với chức vụ cao nhất là Phó Giám đốc Công an Cần Thơ.

Tháng 6/2020, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tại địa bàn mới này, ông chỉ đạo lập nhiều chuyên án truy quét các ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội.

Đại tá Nơi là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân.

Cuối tháng 8/2022, Bộ Công an đã điều động Đại tá Đinh Văn Nơi đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Biến thể XBB.1.5 khó lường, Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống dịch

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 05/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Công điện nêu rõ, diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định; các biến thể, biến thể phụ của vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron đã xuất hiện ở 70 quốc gia và gần đây biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế; kịp thời hướng dẫn trong trường hợp cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh.

Bộ Y tế phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức trong nước, quốc tế thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là với dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân; chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn

Xe ô tô do ông Phước điều khiển gây tai nạn

Chiều 9/1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang xác minh làm rõ, xử lý vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Phạm Minh Phước (SN 1965, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô gây tai nạn với 3 phương tiện khác.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h25 ngày 16/12/2022, trên đường Võ Thị Sáu, thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, xe ô tô biển kiểm soát 60K-093.26 do ông Phước điều khiển, lưu thông từ hướng đường Hà Huy Giáp đi ngã tư Phạm Văn Thuận.

Khi chạy đến địa điểm trên thì va chạm với 3 xe đang dừng bên đường. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã làm cả 4 xe hư hỏng.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn, lấy lời khai những người có liên quan.

Kết quả đo nồng độ cồn đối với ông Phạm Minh Phước vào lúc 18h48 ngày 16/12/2022 tại Công an phường Thống Nhất là 0,000mg/L.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-ngay-cuu-nan-thu-10-vu-be-trai-roi-vao-tru-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-ngay-cuu-nan-thu-10-vu-be-trai-roi-vao-tru-be-tong-a589488.html