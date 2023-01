Làm rõ vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn

Theo thông tin ban đầu vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 16/12/2022, trên đường Võ Thị Sáu, thuộc địa phận khu phố 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, xe ô tô biển kiểm soát 60K-093.26 do ông Phạm Minh Phước, sinh năm 1965, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai điều khiển, lưu thông từ hướng đường Hà Huy Giáp đi ngã tư Phạm Văn Thuận.

Khi chạy đến địa điểm trên thì va chạm với 3 xe đang dừng bên đường, gồm xe ô tô biển kiểm soát 60A-395.53, xe ba gác biển số 61C1-432.09 và xe máy biển số 60F3-5831. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã làm cả 4 xe hư hỏng.

Xe ô tô do ông Phước điều khiển gây tai nạn

Ngay sau đó Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Thống Nhất có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn, lấy lời khai những người có liên quan. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ các xe để phục vụ công tác điều tra. Kết quả đo nồng độ cồn đối với ông Phạm Minh Phước vào lúc 18 giờ 48 phút ngày 16/12/2022 tại Công an phường Thống Nhất là 0,000mg/L.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

