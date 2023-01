Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được thăng hàm Thiếu tướng

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Ông Đinh Văn Nơi có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông trưởng thành nghề nghiệp tại quê hương với chức vụ cao nhất là Phó Giám đốc Công an Cần Thơ.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi. Ảnh: PLO

Tháng 6-2020, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tại địa bàn mới này, ông chỉ đạo lập nhiều chuyên án truy quét các ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội.

Đại tá Nơi là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân.

Cuối tháng 8-2022, Bộ Công an đã điều động Đại tá Đinh Văn Nơi đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 24-12-2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

